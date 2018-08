Castellbò posa en escena la història d'Arnau i Ermessenda

Les restes de l'antic priorat de Santa Maria de Costoja, a la vall de Castellbò, seran l'escenari avui divendres i dissabte de la representació de l'espectacle Cercamon, l'obra basada en la novel·la de Lluís Racionero que explica la història dels vescomtes Arnau de Castellbò i la seva filla Ermessenda pels volts del segle XIII.

Segons ha explicat el Consell Comarcal de l'Alt Urgell, l'obra estrena aquest any direcció artística. Es tracta de l'actriu i directora andorrana Irina Robles, que «reprèn la versió clàssica i, tanmateix, amb una posada en escena marcadament poètica». Una altra de les novetats d'aquest any és que la producció de l'espectacle l'ha assumit la productora local Puc Fer Teatre, liderada per Jonathan Jiménez. Pel que fa a la il·luminació i sonorització, també és en mans d'un nou tècnic, el jove urgellenc Jan Tomàs. La proposta general pretén renovar-se sense renunciar als orígens de l'obra. Les dues sessions es faran a les deu.