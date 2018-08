La Cerdanya s'inscriu en el programa Garantia per contractar joves locals

El Consell Comarcal de la Cerdanya contractarà quatre joves d'entre 16 i 29 anys per un període de mig any en règim de pràctiques remunerades. La contractació serà possible gràcies al programa de Garantia Juvenil que fomenta l'ocupació entre aquesta franja d'edat.

El Consell ha fet una crida als joves de fins a 29 anys amb una titulació universitària, que hagin cursat cicles formatius o que tinguin un certificat de professionalitat per accedir a les pràctiques remunerades. L'òrgan comarcal ha anunciat que aquest any també s'ha acollit a la subvenció per a la contractació en pràctiques remunerades durant sis mesos, les quals s'oferiran exclusivament a quatre joves formats i que estiguin inscrits al Programa de Garantia Juvenil. Des del Consell han avisat els joves de la vall: «No dubteu a informar-vos i apuntar-vos al Programa de Garantia Juvenil». Les quatre places s'oferiran en diferents àrees funcionals del Consell, de manera que els joves es podran integrar a la plantilla d'aquesta administració.

Segons ha remarcat el mateix Consell, el termini per presentar la sol·licitud per a participar en el procés de selecció finalitzarà el dia 5 d'octubre d'aquest 2018.

Les bases de la convocatòria per optar a un contracte de pràctiques remunerades al Consell Comarcal de la Cerdanya es poden trobar al tauler d'anuncis de l'òrgan, a la plaça del Rec de Puigcerdà, així com al web cerdanya.cat. El programa l'impulsa el departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei d'Ocupació i disposa de l'ajuda econòmica dels Fons Socials europeus.