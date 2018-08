ERC del Pirineu convoca un acte a Puigcerdà amb el conseller Maragall

n La federació d'Esquerra Republicana al Pirineu ha organitzat per a aquest pròxim dilluns dia 20 d'agost un acte polític a Puigcerdà amb la presència principal del conseller d'Acció Exterior, Relacions Instituticonals i Transparència, Ernest Maragall. El conseller, que està vinculat a la Cerda-nya perquè hi té segona residència, estarà acompanyat de la delegada del Govern a l'Alt Pirineu i l'Aran, Rosa Amorós, i del diputat al Parlament per les terres de Lleida i regidor de la Seu d'Urgell, Francesc Vilaplana. L'acte el presentarà en nom del grup puigcerdanenc d'ERC local Olga Vinyeta. L'acte es farà a partir de les set de la tarda a la plaça Santa Maria de la capital cerdana.

L'acció forma part del programa d'estiu de difusió de l'activitat del partit, el qual també ha inclòs la posada en marxa d'una oficina virtual amb la qual els veïns de l'Alt Pirineu es poden posar en contacte amb els càrrecs electes de la formació.