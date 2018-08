El bisbat d'Urgell convoca jornades a la Seu per analitzar la condició humana

La Sala Sant Domènec de la Seu acollirà els pròxims 30 i 31 d'agost les Jornades de Teologia, que engunay portaran per títol «La condició humana». Segons ha informat el bisbat d'Urgell, les jornades estan obertes a tothom, tot i que la major part dels seus participants solen ser mestres i professors de religió, així com catequistes, sacerdots i persones que donen suport a la pastoral de la diòcesi en diversos àmbits. En les jornades hi faran aportacions el professor de la Facultat de Comunicació de Blanquerna de la Universitat Ramon Llull Ignasi Boada i el director de la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d'Urgell i consultor del Pontifici Consell de la Cultura, Francesc Torralba. En les ponències parlaran de l'antropologia i les dimensions comunitàries i polítiques de les persones, segons ha detallat el mateix Bisbat.

Les Jornades de Teologia volen aprofundir en la condició humana des d'una aproximació filosòfica i teològica.