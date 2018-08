El Consell crida les empreses cerdanes a inscriure's al RELI

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha fet una crida als empresaris i autònoms de la vall que vulguin o prevegin en un futur treballar amb l'administració a inscriure's en el Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI).

Els empresaris i emprenedors tenen temps fins al nou de setembre per apuntar-se en aquesta base de dades amb la finalitat de complir amb el que estableix la llei de l'any passat referent als contractes del sector públic. És per aquest motiu que el Consell Comarcal i la Diputació de Girona, a través del Servei de Contractació, han engegat una campanya per promoure que abans de la primera setmana de setembre totes les empreses de les comarques gironines que vulguin optar a contractes públics estiguin inscrites al RELI. Des de la mateixa Diputació, han explicat que l'objectiu final d'aquest registre és millorar l'eficiència i reduir la burocràcia en els processos de compra pública. Així, la inscripció al registre permet les administracions estalviar-se el requeriment de documentació administrativa a les empreses que estiguin en processos de licitació.