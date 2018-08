El granger ha d'informar i ara la responsabilitat recau en el comprador

L'esperit del nou decret de venda de llet crua de vaca és regular una activitat que sempre ha existit en major o menor mesura en els entorn rurals tot canviant els criteris de responsabilitat. Així, amb el nou decret la responsabilitat de bullir la llet i, doncs, assumir que és apte per al consum recau en el comprador, que sap el que adquireix. En aquest sentit, el decret estableix que «aquesta nova tipologia de venda millorarà les característiques organolèptiques de la llet, tornarà a educar el consumidor en com tractar-la, alhora que s'inscriu en un dels eixos de legislatura en l'àmbit agrari com és el foment de l'economia circular, la valorització dels productes de territori i la venda de proximitat». El departament d'Agricultura parteix de la base que «el sector lleter s'ha reestructurat i ha esdevingut un sector molt tecnificat i altament professionalitzat, de manera que les millores tecnològiques de les explotacions ramaderes i el context de bon estat de salut de la cabana ramadera catalana han permès la publicació del decret».