Els dansaires del ball cerdà ja es preparen per a l'actuació de diumenge

La Festa Major de la Seu d'Urgell ja ha arribat i, per això, al llarg de la setmana es porten a terme els assajos per participar en el ball cerdà, que se celebrarà diumenge, com un dels epicentres de la celebració. Els assajos es van iniciar ahir, dilluns, i s'allargaran fins divendres 24.

Les proves es fan en tres torns diferents, en funció de l'edat dels balladors i balladores. L'assaig per a nens i nenes de fins a 8 anys es fa a partir de les sis de la tarda, el de nens i joves de 9 a 15 anys a les set de la tarda, i el dels balladors i balladores grans, a partir dels 16 anys, es fa a les vuit.

El ball cerdà de la Seu d'Urgell és un ritual molt arrelat, declarat Element Festiu Patrimonial d'Interès Nacional per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, l'any 2016. El reconeixement públic es va fer el mateix diumenge de festa major d'aquell any, a la plaça Palatín, el mateix lloc on es dansa cada any, davant d'una munió de públic i la cobla tocant.

L'organització recomana que, pel bon funcionament dels assajos, les famílies s'abstinguin d'entrar al recinte on es porten a terme, el pati de les Monges, mentre s'estiguin fent. Es recorda que és imprescindible participar en un mínim de dos dies per poder ballar el diumenge de festa major –especialment els més petits– i és obligatori assistir al darrer assaig. Alhora, es prega puntualitat a tots els participants i es recorda que és convenient vestir adequadament.