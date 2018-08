Liciten la primera fase de les obres de l'Hospital de la Seu d'Urgell

La Diputació de Lleida ha posat a concurs la licitació de la primera fase de les obres d'ampliació i reforma de l'Hospital de la Seu d'Urgell. L'actuació comporta un import de 2,7 milions d'euros i tindrà un període d'execució de vuit mesos, en els quals no s'afectaran els serveis. Les obres inclouen la remodelació general de la segona i la tercera planta, a més del segon pis de l'edifici on hi ha el Centre Cívic El Passeig, i han de permetre ampliar de catorze fins a quaranta les places de residència assistida, a més de la reordenació de les àrees sociosanitària i de rehabilitació. El termini per presentar les ofertes finalitza el 12 de setembre.

El projecte s'executarà en dues fases, l'import total de les quals voreja els quatre milions d'euros, tres dels quals els aporta la Diputació de Lleida, a través d'una subvenció. La Fundació Sant Hospital espera que les noves instal·lacions entrin en funcionament al primer quadrimestre del 2020, i que contribueixin a resoldre les limitacions que hi ha actualment a l'Alt Urgell en places de residència assistida, entre altres aspectes.