Maragall apel·la des de Puigcerdà a la unitat de l'independentisme

El conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, Ernest Maragall, va dir ahir a Puigcerdà que cal «refer el fil roig entre ciutadania i institucions», i que aquesta és la feina de «Govern, Parlament, institucions i ciutadania». En un acte polític d'Esquerra a la plaça Santa Maria, davant de més d'un centenar de persones, va apel·lar a la unitat de sobiranisme: «Falta treballar junts, el que no vol dir reduir la nostra diversitat i la nostra pluralitat». «No hauríem de perdonar no trobar l'equilibri que permeti compartir, definir i posar en pràctica uns objectius immediats i eines d'acció d'una manera compartida», va afegir. El conseller va explicar que «durant molts anys era més fàcil estar junts», però que ara «és més complex i, potser per això, és més important».

Maragall va assegurar que «la força, la voluntat i l'empenta de l'independentisme», «ja demostrats a bastament», s'hauran de «tornar a demostrar d'aquí a pocs dies o setmanes», però que fa falta alguna cosa més «que cridar o la radicalitat». El conseller va afegir que «sense llibertat no hi ha República. Hem de tenir-ho clar i ens ho hem d'exigir».

La delegada del Govern de la Generalitat a l'Alt Pirineu i l'Aran, Rosa Amorós, va participar en l'acte i va dir que el Pirineu té «reptes de futur» que impliquen tothom, i a posar com a exemple els Jocs Olímpics d'Hivern Barcelona-Pirineus: «Han de servir per consolidar el Pirineu dins de Catalunya, i també fer-nos un nom important al món. Cal treballar-hi tots i totes, i des de tots els àmbits».

Amorós també es va fer seves unes paraules de Quim Torra: «Tenim 2 objectius. El segon és que el nostre país sigui pròsper econòmicament i just socialment, i el primer és construir aquest estat en forma de república, que ens va legitimar l'1 d'octubre».

En l'acte polític també hi va intervenir el diputat al Parlament de Catalunya i regidor a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana. L'acte va estar organitzat per la federació d'Esquerra al Pirineu i va ser presentat, en nom de la secció de la vila, per Olga Vi-nyeta. Forma part del programa d'estiu de difusió de l'activitat de la formació política, com l'oficina virtual on es poden adreçar els veïns de l'Alt Pirineu. Un cop finalitzat, es va inaugurar el nou local d'Esquerra Republicana de Catalunya a la Cerdanya, situat al car-rer Claustres.