El Parc dels Búnquers de Martinet consolida les xifres de visitants respecte a l'any passat

Ara fa tres anys, el Parc dels Búnquers Martinet i Montellà de Cerdanya estava en perill de tancament. Recentment, gràcies a l'impuls que se li ha donat, l'equipament cultural i històric ha revifat, si més no pel que fa al nombre de visitants. Si bé la temporada passada ja va ser històrica, amb 4.105 visitants en tancar l'any, la d'enguany pot ser encara millor. A data de 20 d'agost, el parc ja ha rebut un total de 2.602 visitants, el que suposa un lleuger augment de 67 persones respecte a la temporada passada, quan va registrar 2.535 visitants des del gener.

Per més esperançadores que puguin ser les xifres, la tècnica del Parc dels Búnquers, Anna López, considera que «poden servir de comprovant, però una cosa és que funcioni i l'altra que l'Ajuntament hi doni suport». López és prudent, i destaca que hi ha unes eleccions municipals a l'horitzó, ja que creu que el tracte als temes de memòria històrica «poden canviar molt en funció del color del partit» que mani al consistori, perquè «depèn de l'Ajuntament creure en el projecte».

En qualsevol cas, per a López, les bones xifres de visitants són fruit, en bona mesura, d'Internet. «Hi som molt presents i això fa que siguem més visibles i se'n faci més difusió, també als mitjans, més enllà del boca-orella de sempre. La gent ens està començant a valorar», explica la responsable. Tot i això, diu que «seria fantàstic poder tenir més pressupost per fer més difusió, ja que molta gent queda sorpresa quan ve i veu el contingut històric que hi ha, ja que veuen coses noves i diferents de la guerra civil».

Èxit de les activitats d'estiu



Les activitats d'estiu del Parc dels Búnquers han tornat a tenir una bona resposta del públic en la seva tercera edició. El parc ha organitzat fins a 5 activitats durant els mesos de juliol i agost, i ha aplegat un total de 88 persones. Com a novetat, es va fer el Festival de Cinema, en què es van projectar 4 curtmetratges, en col·laboració amb el Festival Internacional de Cinema de Cerdanya. L'objectiu de les activitats d'estiu és dinamitzar aquest espai de memòria històrica amb activitats culturals i d'oci, combinant l'entorn natural amb la història.

Les activitats que han tingut més bona resposta han sigut, sobretot, la sortida naturalista «L'hàbitat de la llúdriga», que va reunir 28 persones a la Casa del Riu, i l'habitual «La Nit dels Búnquers», que es fa des de l'inici de l'espai, l'any 2007, i que en va aplegar 26 al parc. En els dos casos, es van haver de tancar les inscripcions. La xerrada sobre «La guerra civil a l'Alt Urgell i a Cerdanya» va tenir 18 assistents, el taller de construcció de caixes niu en va tenir 10 i al contacontes La Sopa de pedres hi van anar 6 nens. Pel que fa al festival cinematogràfic, es van projectar documentals i curtmetratges en relació amb la memòria històrica dins del mateix búnquer, i també van tenir una bona assistència.

La tècnica del parc considera que les activitats han tingut «bastant èxit» i en fa una valoració «molt positiva». «Algunes persones ens van comentar que estaven contentes que es fes activitat cultural en un poble petit, no només a Puigcerdà», explica. L'encarregada també celebra l'èxit del festival de cinema, que va arrossegar gent de la capital i altres llocs, i assegura que l'objectiu és que tingui continuïtat l'any vinent. Totes dues vegades es va arribar al topall de participants en les activitats, però la possibilitat d'ampliar les dates d'activitats és complicada: «Som quatre treballadors i l'endemà hem d'obrir», apunta la tècnica. López també destaca que moltes de les activitats són gratuïtes i la resta tenen baix cost.