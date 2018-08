Una baixada brusca de les temperatures marcarà un parèntesi en aquest agost

El territori català ha entrat en un canvi de temps, que s'allargarà fins dissabte o diumenge. Aquesta variació es notarà especialment a la costa, on les temperatures s'han mantingut molt elevades al llarg del mes, però també a la Cerda-nya, al Pirineu i a les comarques centrals. Ahir ja es van registrar algunes de les precipitacions habituals de les tardes d'aquest agost, especialment al nord, tot i que la temperatura va seguir sent elevada, d'acord amb l'època de l'any. Al conjunt de les comarques centrals els ruixats i, sobretot, les temperatures baixes poden anar a més, i fer-se notar especialment entre divendres i dissabte. Aquesta baixada de les temperatures, però, ha de ser només un parèntesi en aquest estiu i, de cara a dilluns, es preveu que es recuperin els registres dels darrers dies.

L'onada de calor del principi de mes va afectar tot el territori, per bé que a les comarques centrals i pirinenques ho va fer en menor mesura, mentre que a la costa es va notar amb més intensitat i s'ha prolongat més en el temps. «Hem tingut un agost amb temperatures molt normals. Vam tenir una setmana molt calorosa a l'inici, però fa 2 setmanes que les mitjanes de temperatura són normals», diu el meteoròleg berguedà Aleix Serra.

El dia 6 d'agost va ser un dels dies un pic més alt de calor, a partir del qual va baixar la temperatura: a Berga es van arribar als 30,5 graus de màxima, a Solsona als 32,7 i, a Manresa, a 34,1. A Puigcerdà es va registrar una màxima de 28 graus, per bé que el dia 7 es va arribar a 29,6. Les temperatures van decréixer fins als voltants del dia 14 i, tot i que les màximes es van recuperar bastant, les mínimes ho van fer amb menys intensitat i, per tant, va eixamplar-se lleugerament l'amplitud tèrmica, en general. A les temperatures mínimes més baixes d'aquest període (del 6 al 22 d'agost) s'hi va arribar el dia 18, amb 11,4 graus a Solsona, 13,8 a Berga i 15 a Manresa, mentre que a Puigcerdà s'hi va arribar el dia 19, amb 9,2 graus.

El que destaca d'aquest mes, però, és la quantitat de tempestes en zones de muntanya, en comarques com la Cerdanya, el Berguedà i el Solsonès, on han estat habituals un mínim de precipitació a la tarda, superant moltes de les mitjanes dels mesos d'agost. Un clar exemple és el Clot del Moro, a Castellar de n'Hug, al Berguedà, on aquest mes s'han registrat més de 240 litres de precipitacions per metre quadrat, el que significa més del doble del que és habitual, encara amb una setmana per endavant.



Mínimes baixes