La Seu arriba a les activitats centrals de la seva festa amb tradició i concerts potents

La Seu d'Urgell es prepara per als dies forts de la seva festa major. Des de dilluns hi ha hagut activitats diàries a la vila, però és a partir d'avui quan arriba el gros dels actes de la festa gran, que s'allargarà fins dimarts i acabarà vorejant el centenar d'actes.

A la Seu, el vessant tradicional de la festa és indestriable, especialment amb l'acte principal, el ball cerdà. El ball infantil començarà a les 11 del matí a la plaça de Palatín, el seguirà el ball cerdà geganter, a les 12.15 hores i, finalment, arribarà l'esperat ball cerdà d'adults, a les 12.30 h. La tradició, però, és compatible amb una oferta musical pensada per als més joves, que enguany es tradueix en dos concerts molt potents. Els valencians ZOO seran un dels plats forts de la festa major, acompa-nyats de Xeic i el grup de versions Banda Neon, dissabte a la nit a l'Espai Casetes. La cosa no queda aquí, ja que dilluns l'estrella de la nit seran Els Catarres, acompa-nyats d'Aliena, el grup de versions Hey! Pachucos i la DJ Blanca Ros, en l'anomenada «Nit sense fi» a l'Espai Cassetes. L'altre concert jove destacat serà el de diumenge, a la «Nit al ralentí», que oferirà Miquel del Roig a Cassetes, acompanyat del grup de tribut a Obrint Pas, Seguirem, i el grup de versions Tremendos.

Pel que fa a la resta d'actes programats, hi podem trobar molta oferta, entre la qual diverses novetats, tant lúdiques com esportives i, especialment, dirigides a la canalla. No hi faltaran activitats amb aigua, escuma, bombolles, gegants, espectacles d'animació i un circuit de Scalextric.

El punt final de la festa major també serà musical, amb les sardanes que oferirà La Principal de la Bisbal dimarts, a les 8 del vespre a la plaça de Catalunya, seguides del ball de fi de festa, a les 23.30 h.