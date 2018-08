Puigcerdà acomiada l'agost amb una Festa de l'Estany que manté la força

Fa 132 anys que els primers estiuejants de Puigcerdà van engendrar una festa nocturna, segons ells, «a la veneciana». Ara, la Festa de l'Estany és una de les més esperades a la capital de la Cerda-nya, i ha esdevingut la fi del curs estiuenc i un punt de trobada per als residents, visitants i estiuejants. Tot i que la Festa Major de Puigcerdà és la del Roser, la força de la de l'Estany, almenys pel que fa a l'afluència de públic, la converteix en un punt àlgid del calendari i, per a molts, la festa més esperada.

L'edició d'enguany va començar més d'hora del que és habitual, que sol ser dijous, i ho va fer dilluns. Des d'aleshores s'han fet diverses actuacions i concerts, però els dies més frenètics comencen avui i segueixen, especialment, dissabte i diumenge, amb la gran jornada de les rues que giren al voltant de la llegenda de la Vella de l'Estany, i el Piromusical de comiat de la vella. La tradició mana i el diumenge és el dia més fort, amb el concurs de car-rosses –on participen les diverses colles–, el castell de focs d'artifici i la travessa de l'estany nedant. A la vigília, dissabte a la nit, es farà l'arribada de la Vella de l'Estany, rebuda al parc de Schierbeck per l'alcalde de la vila, la Princesa de les aigües i el Príncep dels aires. Els actes destacats no acaben aquí, ja que es complementen amb una sèrie d'activitats lúdiques i concerts potents. Com a novetat, el retorn del monstre Kerresetcaps, un element del bestiari, representatiu d'una llegenda local, que s'havia recuperat fa uns quants anys, però que s'ha restaurat. Sortirà amb el correfoc de dissabte des de la plaça de l'Ajuntament, a les 11 de la nit.

Canvi en el calendari



Per tercer any consecutiu, en aquest particular carnestoltes d'estiu desfilaran 16 carrosses, del total de 20 comparses que hi haurà enguany, una dada que «és molt positiva perquè es manté la participació», segons diu la cap de l'Oficina de Turisme de Puigcerdà, María José Barragán. Hi ha carrosses que porten a dins diverses construccions, i n'hi ha de molt nombroses, per la qual cosa l'encarregada diu que «és molt positiu fer-hi participar tanta gent». «A més, cada cop s'hi involucra més el jovent i els petits», apunta. Com cada any, es barrejaran carrosses de totes les temàtiques, amb comparses amb llarga trajectòria i d'altres de més noves: «Les carrosses van dirigides a tots els públics, es disfressa tothom», diu Barragán.

Amb la voluntat que les colles de voluntaris segueixin involucrats i construeixin carrosses atractives i elaborades, el consistori ha decidit augmentar la subvenció que s'atorga als grups per a la seva confecció. Així, totes les colles rebran 100 euros més que els que rebien l'any passat, ja que en rebran 900 i, a més, s'ha afegit un quart premi a la rua del matí, de 1.200 euros, als altres que s'atorguen als tres primers llocs, de 1.800, 1.600 i 1.400 euros. A aquests premis cal afegir els que s'entreguen a la rua de la nit, per a les carrosses millor il·luminades, de 600 i 300 euros.

La música, un altre pilar



Un altre dels puntals de la festa és la música, amb actuacions destacades tant per a joves com per a tots els públics, algunes de les quals ja s'han fet aquests dies previs, des de dilluns passat. El d'ahir de Blaumut i la GIOrquestra va ser un dels més destacats, conjuntament amb els concerts i les sardanes de La Principal de la Bisbal de dimarts, i l'actuació de Kepa Junkera de dimecres. Avui, però, arriba un dels plats forts amb el grup Buhos a les 11 de la nit, a la plaça de Santa Maria i Herois, precedits del grup local Pam Tumaka't, a Santa Maria. Dissabte també hi haurà concert, amb Festa Saturday Night! The Covers Band i The Soultands, a la plaça de Cabrinetty, i la fi de festa serà diumenge, després del Piromusical, a la plaça de Santa Maria, amb l'Orquestra Swing Latino i els premis.

Però a més de música i carrosses, els actes per als nens també tindran molta presència. Avui mateix hi haurà un tobogan aquàtic, l'activitat El Pot Petit i la Festa Holi per al jovent, mentre dissabte hi haurà gegants i gralles, festa de l'escuma i correfoc. Ofertes culturals i tradicionals acaben de farcir el programa.

Ara fa dos anys, l'Ajuntament va decidir canviar la data i situar-la el darrer cap de setmana d'agost, mentre que abans se celebrava el primer cap de setmana de la segona desena. L'objectiu que se celebri més tard és perquè serveixi com a punt final de l'estiu, tant per als residents com per als estiuejants. «D'aquesta manera la gent fa durar més l'estada o torna a venir el cap de setmana», explica.