Posada en escena de l'acord del Parc Pirinenc de les Tres Nacions

Els representants del Parc Pirinenc de les Tres Nacions van signar, ahir a Arinsal (Andorra), el protocol de creació de l'espai. L'objectiu és crear una marca d'identitat comuna per a la millora de la gestió i la promoció turística conjunta, la dinamització socioeconòmica i els intercanvis en matèria de sostenibilitat i patrimoni rural d'una de les àrees transfrontereres protegides més extenses d'Europa, entre Catalu-nya, Andorra i França. L'acord uneix el Parc Natural de l'Alt Pirineu amb el regional de Pyrénées Ariégeoises, a França, i els andor-rans de la vall de Sorteny i el comunal de les Valls de Comapedrosa. El Parc Pirinenc suma més de 428.700 hectàrees i 158 municipis, 15 dels quals són catalans, 2 d'andorrans i 141 de francesos.

El conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Damià Calvet, va voler destacar que es tracta d'«un cas únic a Europa» perquè està format per quatre parcs de tres nacions diferents, amb el pic Meracorba com a vèrtex comú. Calvet va remarcar que «el progrés està al costat de qui preserva el territori, i la modernitat està al costat de qui preserva la biodiversitat», i va destacar el valor de l'activitat humana que s'hi desenvolupa, que es basa en el turisme i la ramaderia. El conseller també va explicar que es formarà una comissió de treball per estudiar i programar les accions a desenvolupar els pròxims anys, començant per l'elaboració d'un logotip i definint els seus primers elements de promoció.

Les quatre parts signatàries aportaran recursos materials i personals per col·laborar i avançar en accions conjuntes i per aconseguir el finançament per impulsar un pla d'accions, mitjançant fons propis i europeus, com els Interreg POCTEFA, o d'altres d'interès, com els LIFE o FEDER.

Un dels atractius del projecte és que engloba una de les zones pirinenques més ben conservades, on destaca la presència de la sargantana pallaresa, un endemisme exclusiu mundial, i la majoria de poblacions d'espècies de fauna pirinenca en perill d'extinció. A més, la línia fronterera que agrupa els quatre parcs és la zona més extensa dels Pirineus sense afectació de cap gran infraestructura transfronterera, com vies o carreteres.

En l'acte, celebrat al Centre d'Interpretació del Comapedrosa, també hi van participar el cònsol major de la Massana, David Baró, el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, i el president del Parc Naturel Régional des Pyrénées Ariégeoises, André Rouch. Va servir per materialitzar el compromís de les parts en un projecte gestat fa nou anys, amb la creació del Parc Naturel Régional de Pyrénées Ariégeoises. També hi era el nou ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros.