Les disfresses i la disbauxa omplen Puigcerdà per acomiadar l'estiu

Pallassos, personatges de videojocs, bruixots i jugadors de futbol, quilos de confeti, música a tot drap i moltes ganes de passar-ho bé. Els carrers de Puigcerdà van omplir-se ahir de veïns i visitants que volien gaudir d'una de les celebracions més emblemàtiques de la vila: la desfilada de la Festa de l'Estany, que va aplegar setze colles, la mateixa xifra que l'any passat, que va omplir de color i alegria el migdia assolellat que ahir es va viure a Puigcerdà.

L'alcalde de la ciutat, Albert Piñeira, es mostrava satisfet de mantenir «tan viva» la festa «més tradicional, màgica, emblemàtica i participada del municipi». La Festa de l'Estany se celebra des de fa 132 anys i per a Piñeira «és el punt àlgid de l'estiu a la vila i a la comarca», ja que la celebració, a banda de ser la festa que aplega més persones al municipi, també marca el final de l'època estival i de la programació d'oci i activitats que va iniciar-se el juny.

«Mantenim una tradició molt arrelada, i amb la implicació de molta gent», deia Piñeira mentre les carrosses desfilaven pels carrers de la vila. Ni l'alcalde ni els regidors es van escapar, ahir, de participar en els balls i els espectacles que proposaven els membres de les diverses comparses.

L'alcalde destacava l'ambient familiar i festiu que van lligats a la tradicional festa i, tot i assegurar que la jornada de diumenge és la més important, enguany s'ha organitzat una setmana plena d'activitats per a tots els públics, per reforçar-la. Una altra de les novetats ha estat l'increment de l'aportació econòmica que el consistori fa a totes les colles participants, que ha passat de 800 euros fins a 1.000, així com també l'increment del nombre de premis, que han passat de 3 a 5 a la desfilada del migdia, i de la seva dotació, amb premis que oscil·len entre els 1.200 euros i els 2.000.

Les disfresses, algunes de molt imaginatives, van ser les protagonistes absolutes de la jornada, així com també la música -enllaunada i també en directe amb xarangues i grups de percussió i cossos de ball. Com no podia ser de cap altra manera, la Vella de l'Estany va dirigir-se als veïns després de gaudir de la passejada.

Anit, després de la rua nocturna i el castell de focs, l'entranyable anciana, tal com diu la llegenda, va acomiadar-se dels cerdans després d'un dia de disbauxa, i va desaparèixer entre les branques d'un saüc ploraner per tornar sota les aigües del llac on s'hi estarà fins a l'any vinent.