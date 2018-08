ERC Organyà retira la moció sobre la gestió de la zona de parapents

Esquerra Republicana de Catalunya a Organyà va retirar ahir la moció que havia presentat al ple municipal a la mateixa tarda, i que tenia l'objectiu de crear una comissió d'estudi i seguiment de la zona del parapent per decidir quina gestió en feia el consistori. El regidor republicà Sergi Parramon va explicar que no ha trobat el consens necessari per aprovar-la, però hi ha la voluntat de fer un grup de treball: «Estic obert a canviar-ho tot, però no sé per què no volen un acord de ple», apunta.

La moció ve motivada per la gran inversió que es farà en la zona de parapent de la muntanya d'Ares, licitada per 337.005 euros. «És un tema molt important i s'han de prendre les decisions buscant el consens de tothom, ja que repercutirà en el futur a curt i llarg termini», explica Parramon. Les discrepàncies venen d'aspectes com «qui ha de formar part de la comissió, si ha de ser oficial o no, o si cal o no un acord de ple».

La moció presentada inicialment demanava prendre dos acords. D'una banda, la creació de la comissió d'estudi i treball per a la futura gestió i seguiment de les instal·lacions de la zona de parapent i, d'altra banda, que aquesta fos formada per un regidor de cada grup municipal, una persona de perfil tècnic (proposaven l'arquitecte municipal, una altra de perfil turístic (proposaven un tècnic del Consell Comarcal), i una persona especialitzada en el món del parapent.

Parramon es mostra esperançat que les negociacions arribin a bon port, ja que «tothom entén la importància de la gestió» i ara hi ha la bona voluntat de crear el grup de treball, que ha d'estar en funcionament d'aquí a un parell de setmanes, apunta.

El regidor considera que és una bona via perquè «una comissió només pot estar formada per regidors», i ells volen «que hi hagi persones externes». «L'objectiu de la comissió és parlar amb molta gent, ja que és una cosa que ha de durar molts anys», argumenta Parramon.

L'alcalde de la vila, Celestí Vilà, ha explicat que troba necessari crear un grup de treball que funcioni en el sentit que Esquerra reclama, però considera que és millor fer-ho sense que sigui una comissió oficial. «Com fem en altres casos, preferim treballar-ho d'una manera informal i conjunta», explica el batlle. Vilà diu que, d'aquesta manera, «no hi ha tanta paperassa», i així es pot treballar de manera més col·legiada. Per a l'alcalde d'Organyà, l'objectiu comú és «agafar opinions i ordenar i mirar de quina manera organitzem la zona, ja que es tracta d'una cosa nova».

Actualment, a la zona del municipi alt-urgellenc hi ha 3 empreses dedicades a l'oferta del parapent, més enllà d'altres que utilitzen el lloc puntualment. «Ho portarem des de l'Ajuntament, però estarem en contacte amb ells i mirarem d'agafar idees de les 3», explica l'alcalde. La voluntat, diu, és «que no hi hagi favoritisme per ningú».

Ara com ara, el consistori no disposa de cap mecanisme de seguiment de les possibilitats de gestió i explotació de la zona, tal com exposava la moció inicial. En els pròxims mesos, s'han de fer un seguit de millores i obres a la zona. El projecte d'impuls del turisme esportiu Organyà 2020 preveu una inversió de 337.005 euros, i està subvencionat pel departament d'Empresa i Coneixement amb 225.000 euros, inclosa dins del programa de Desenvolupament de plans de foment territorial del turisme. Tal com exposava la moció, «ha de comportar una millora substancial de la zona, proporcionant unes instal·lacions de qualitat que han de revertir l'augment de públic en una millor gestió en serveis».

L'execució del projecte va ser licitada a l'empresa Catalana d'Infraestructures i Serveis Associats SL (CISA). Es preveu que les obres s'iniciïn al mes de setembre.