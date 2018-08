Més de 3.000 usuaris a l'espai La Meva Salut a l'Alt Pirineu i l'Aran, l'any 2017

Un total de 3.231 persones de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran han accedit a l'espai La Meva Salut al llarg de l'any 2017, el que representa un 6% de les persones assegurades més grans de 18 anys que han estat ateses en atenció primària. En total, es van registrar 309 converses i 496 missatges amb pacients de forma virtual. 50 converses van ser a l'Alt Urgell (35 a l'EAP Alt Urgell Sud i 15 a l'EAP la Seu d'Urgell) i 31 a l'EAP Cerdanya, mentre que de missatges n'hi va haver 76 als EAP alt-urgellencs (48 al d'Alt Urgell Sud i 28 a la Seu d'Urgell) i 40 a l'EAP cerdà.

L'espai La Meva Salut va néixer l'any 2014 i es va implementar en tots els equips d'atenció primària, Serveix per fer consultes no presencials entre ciutadans i professionals de la salut, amb voluntat d'afavorir la corresponsabilitat i participació de les persones, i ser una eina per a la integració digital dels ciutadans.