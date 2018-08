Ros diu que l'aeroport tindrà «plena operativitat» en els pròxims mesos

Àngel Ros ja és ambaixador del Regne d'Espanya a Andorra a tots els efectes. L'exalcalde de Lleida va presentar i lliurar, ahir, les cartes credencials al copríncep episcopal del Principat i arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives, al Palau Episcopal a la Seu d'Urgell, en un acte protocol·lari. En declaracions als mitjans, Ros va destacar la importància de l'aeroport Andorra-la Seu d'Urgell «per al conjunt del Pirineu i per a Andorra en particular».

L'ambaixador va assegurar que s'estan ultimant els «darrers ser-rells» per dotar de «plena operativitat» la infraestructura en els pròxims mesos, ja que va afirmar que durant la pròxima primavera podrien estar enllestides les proves per posar en marxa el sistema d'aproximació instrumental i que està «pràcticament resolt» el tema de l'adequació per poder acollir vols de fora de l'espai Schengen.