La Seu reforma el parc del Cadí per obrir-lo a la ciutat

Ahir es van iniciar les obres de reforma del parc del Cadí de la Seu d'Urgell. Durant la jornada, es va realitzar la retirada del mobiliari urbà, bàsicament bancs i papereres. Després, s'eliminarà la tanca verda d'arbustos que actualment separa el parc del Cadí del carrer Ramon Llambart, per compensar el desnivell que hi ha amb unes escales de pedra natural, que donaran accés a la plaça de forma progressiva.

El mobiliari urbà serà renovat en la seva totalitat, amb parterres d'acer patinable i bancs perquè passejants i visitants s'hi puguin asseure. A més a més, s'instal·laran seients de cara a l'absis de la catedral. Damunt del dipòsit d'estella es crearà un altre espai per seure en grup, que al seu temps podrà fer les funcions d'escenari. Finalment, la tanca del mirador es renovarà íntegrament.

El parc del Cadí, ubicat entre l'Arxiu Diocesà del Bisbat d'Urgell i l'edifici de l'Ajuntament, és un dels principals miradors de la Seu, ja que s'hi pot veure la serralada del Cadí i l'absis de la catedral. Amb aquestes obres s'aconseguirà dignificar i modernitzar la zona, amb l'objectiu d'obrir l'espai i connectar-lo amb la façana posterior de la catedral de Santa Maria d'Urgell.

El cost del projecte, redactat i dissenyat per l'arquitecte municipal Miquel Duelo, serà d'un total de 90.000 euros. S'espera que els treballs estiguin enllestits abans d'acabar l'any, ja que es tracta d'un espai on, durant les festes nadalenques, s'hi fan activitats com el Tió, i és un lloc cèntric i recollit.