Bellver batejarà un parc amb el nom d'1 d'Octubre

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya iniciarà els tràmits necessaris perquè el parc del Centre Cívic passi a dir-se parc de l'1 d'Octubre. Això és el que es va aprovar en el ple del consistori de dijous amb els vots a favor de tots els grups, els 9 d'Endavant Cerdanya i els 2 del PDeCat. La moció també contempla la instal·lació d'una placa commemorativa dels fets i d'agraïment a la ciutadania per la implicació en fer possible la jornada del referèndum.

La proposta va ser presentada pel portaveu del PDeCat, Marc Fernàndez, que ha explicat que havia comentat a l'equip de govern que estaria bé posar una placa o nomenar algun lloc amb el nom d'1 d'Octubre. Li van dir que sí, però gairebé ha passat un any i no hi havia hagut moviments. L'objectiu ara és que s'inauguri abans de l'1 d'octubre d'enguany, tot i que «no s'ha acabat de parlar», el portaveu diu que no creu que s'allargui gaire: «Com que no és un canvi de nom, no ha d'anar al nomenclàtor, ja que la plaça del parc sí que té nom, però la zona en si no en té», diu.

La moció argumenta que el centre cívic de Bellver va ser un punt de votació en el referèndum de l'1 d'octubre, i que aquella jornada, i ja la nit anterior, la majoria de veïns i veïnes de la localitat es van aplegar per defensar que tothom pogués exercir el seu dret a vot. El text també destaca que al municipi no hi va haver cap incident, però recorda que van ser testimonis dels fets ocorreguts arreu de Catalunya, amb un miler de ferits, i la gent es va mantenir ferma en la seva defensa. El redactat valora la col·laboració decisiva de veïns i veïnes perquè el referèndum es pogués portar a terme al municipi, que va ser una jornada de defensa de la dignitat i la democràcia i recorda que les institucions han d'assegurar preservar la memòria històrica.

El plenari de dijous també va aprovar per unanimitat la moció per col·locar una pancarta reclamant la llibertat dels presos polítics, a la balconada de l'Ajuntament. La moció demana que es faci en la «major brevetat possible» i «que no sigui retirada fins que tots i totes recuperin aquesta llibertat i puguin tornar a casa».

Fernàndez ha explicat que molts veïns i veïnes de la vila ho estaven demanant i, «com que l'equip de govern no prenia la iniciativa, així s'haurà de fer sí o sí», explica. «El fet de fer la moció els obligava a posicionar-se. Sabíem que votarien a favor, però així queda per escrit», argumenta.

El text destaca els dies d'empresonament dels líders polítics independentistes, i diu que es tracta d'una «aberració jurídica i una violació dels drets humans» i s'empara en la condemna d'entitats com Amnistia Internacional i diversos juristes. Considera que una mobilització social continua demanant l'alliberament i recorda que la denúncia per exigir la llibertat dels presos polítics va arribar, l'1 de febrer, a les Nacions Unides, al Grup de Treball contra la Detenció Arbitrària. L'argumentari destaca que les mostres de solidaritat amb els empresonats, per part dels veïns i veïnes, i la seva mobilització són visibles des del primer moment.