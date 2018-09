Les Jornades de Teologia, amb l'eix de la condició humana, reuneixen 180 persones

Unes 180 persones van participar, dijous i divendres, en les Jornades de Teologia 2018, organitzades per la Delegació Diocesana d'Ensenyament, amb «la condició humana» com a eix de debat i reflexió. En l'acte inaugural l'arquebisbe d'Urgell, Joan-Enric Vives i Sicília, va donar la benvinguda. Va assenyalar que l'ésser humà és, de manera indestriable, un ésser religiós, per la qual cosa la presència d'aquestes creences en els diferents àmbits de la societat, com poden ser el cultural i el docent, és quelcom natural.

Les ponències de dijous van anar a càrrec del doctor Ignasi Boada i es van repartir en L'home i la paraula: la història i la naturalesa, L'home i la seva dimensió cultural i política i, a la tarda, De la nostàlgia del llenguatge adàmic, al Tractatus de Wittgenstein. Pel que fa a la jornada d'ahir, també es van fer tres ponències, a càrrec del doctor Francesc Torralba: De l'antropologia filosòfica a l'antropologia teològica, Les tesis bàsiques de l'antropologia teològica i, a la tarda, les jornades es van cloure amb El futur de la condició humana. Qüestions obertes.