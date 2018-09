Els Campaments Off-line volen repetir

3 dies sense mòbils poden ser, per a alguns, el més habitual del món, però, per a d'altres, un autèntic suplici. Amb la voluntat de reconèixer les addiccions als estris tecnològics i començar a combatre-les, a mitjan agost la casa de colònies de Ridolaina de Bellver va acollir 19 joves en els Campaments Off-line. Van haver de conviure sense cap nova tecnologia com ho feien –no fa gaires anys– els que van ser els seus monitors. Una experiència nova que els organitzadors la volen repetir.

La iniciativa va ser possible gràcies a un grup de joves habituat a treballar amb nens, ajudats pel Consell Comarcal de la Cerdanya. Van veure necessari fer «alguna cosa per als joves de la comarca», però que fos més que unes colònies, i van pensar que això seria un cas que «cridaria l'atenció», com explica l'ideòleg i impulsor, Bernat Nebreda. «Al principi va costar una mica que vingués la gent», diu, en tractar-se d'un cap de setmana d'agost, quan molts dels joves treballen en turisme. Tot i que el rang considerat jove era de 12 a 30 anys, els més grans de la colla tan sols en tenien 17. Abans d'entrar-hi van haver de fer una enquesta per valorar el grau d'addicció a les pantalles.

Després d'uns jocs per conèixer-se, els monitors van segrestar els mòbils durant tota l'estada. Van repartir els nois en grups per fomentar la competitivitat, i cadascun tenia el nom d'una addicció, que difícilment podien conèixer. L'objectiu, doncs, era cercar informació sobre les característiques d'aquella dependència a través de la majoria de proves que es van fer. No totes, però, anaven directament relacionades amb el mòbil: «Seria molt fàcil fer un campament en línia, tot amb el mòbil, però fer un campament sobre una cosa que no tens és complicat», argumenta l'impulsor. Al final de l'estada, tots els grups van exposar les addiccions que els havien tocat, i així aprenien els uns dels altres.

Tot i que la valoració final és «molt positiva», Nebreda reconeix que els hauria agradat fer-ho amb gent més gran: «Hauríem tingut una mica més de descontrol, ja que ens haurien demanat més el mòbil, i aquests se n'han sabut estar». Cap dels participants va tenir la necessitat d'utilitzar el telèfon ni cap estri, ja que «quan estan junts no ho troben a faltar», diu. Fins i tot, un participant diagnosticat amb una addicció a les videoconsoles va sobreviure, sense mal de cap als campaments: «El problema és quan el tenen a mà», explica Nebreda.

Els Campaments Off-line van ser possibles gràcies als pressupostos participatius que va fer l'àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Cerdanya. Aquesta proposta va ser una de les dues guanyadores, que eren reconegudes amb 2.000 euros de subvenció. La tècnica de l'àrea de Joventut d'aquest ens comarcal, Neus Baraldés, assegura que la intenció és repetir els pressupostos participatius i, per tant, si s'hi presenten i guanyen, podran tornar a tirar endavant aquesta iniciativa.

Per part dels encarregats, la intenció de tornar-se a presentar hi és, tot i que ho han d'estudiar, ja que alguns d'ells, tots joves, probablement no siguin a la comarca en determinades dates. En cas de tornar-ho a tirar endavant, tindrien números d'emportar-se la subvenció ja que l'any passat tan sols se n'hi van presentar dos, i la valoració d'aquesta activitat que en fa el Consell és positiva. Tot i això, Nebreda considera que «seria normal que, si surten projectes nous, s'aposti per ells».