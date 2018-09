Els establiments turístics tradicionals conviuen amb l'aterratge d'Airbnb

El sector turístic ha notat, en les darreres dates, l'arribada de nous inquilins dins del gremi. Les plataformes digitals han variat de forma abrupta la manera de valorar, planificar i contractar els nostres viatges. Popular a escala mundial, la plataforma Airbnb s'ha convertit en un dels líders del sector, oferint, a través de la xarxa, allotjaments de particulars que conviuen amb els establiments i el model turístic més tradicional, que alhora forma un bon gruix de l'oferta de la plataforma.

Tot i que és complicat de comprovar amb exactitud, el lloc web ofereix més de 300 habitacions, pisos i cases a la Cerdanya. L'oferta és tan variada que va des d'habitacions compartides per 9 euros la pernoctació, fins a cases de luxe per 1.200 euros la nit, en temporada alta.

El Guim i la Sandra van un pas més enllà i s'autoproclamen «el perfil ideal i original d'Airbnb», ja que directament ofereixen casa seva que utilitzen a l'hivern, als caps de setmana, i la lloguen al mes de juliol, la darrera setmana d'agost i les dues primeres de setembre. En el seu cas ofereixen un apartament amb jardí a Alp, per 95 euros la nit. «Porta feina, però ens agrada que la gent en gaudeixi», diuen, i asseguren que «els hostes queden molt contents» i això els ajuda a ells «a pagar algunes despeses» del dia a dia.

El cas de la Begoña Garcia és un clar exemple d'utilitzar Airbnb amb poca voluntat de fer negoci. Fa poc més d'un mes que ofereix una habitació a la seva casa de Ger pel preu de 40 euros la nit, amb l'opció de guia de muntanya. «Ens agrada molt tenir contacte amb la gent dels països on viatgem, on també hem utilitzat sistemes que són gratuïts», explica Garcia. Conèixer gent d'altres llocs, la relació social, practicar idiomes... són aspectes que els agraden i serveixen, alhora, per educar els seus fills i inculcar-los una visió oberta del món. Els coneguts els van empènyer a entrar a Airbnb, però «la transició econòmica compromet més» i se'ls fa «estrany»: «La relació no és tan social», reflexiona.

Pere Muntaner va arribar a la plataforma fart de les destrosses d'alguns llogaters als equipaments que té a la Cerdanya. Fa més de 2 anys va entrar a Airbnb (i també a Booking) i n'ha quedat la mar de content. Ara ofereix un apartament sencer per a 4 hostes al petit poble d'Espardacs, a 60 euros per nit. Considera que hi ha hagut un auge de la plataforma, paral·lel al fet que la gent s'ha anat decantant més per un bon preu que per la bona qualitat: «Tinc el preu molt ajustat, a mitjan agost venia per 100 euros la nit, que, tot i ser car, és molt econòmic en comparació del que hi ha a la Cerdanya», reflexiona. Enguany ha tingut la casa plena durant tot l'agost però, a diferència d'altres anys, les estades han sigut més curtes.

A Airbnb els particulars que busquen treure'n uns dinerons extres conviuen -a la força- amb professionals del sector, tant els nous com els que han dedicat molts anys al turisme més tradicionals. Xavier Durany ofereix un allotjament de luxe, 7 suites amb bany privat, amb capacitat per a 19 persones, ara a menys de 900 euros la nit. Es tracta d'una casa full equip, amb serveis que van fins a gimnàs, jacuzzi, videoconsoles o sala de jocs. Per a ell, aquesta és tan sols una plataforma més per on pot vendre el producte, i suposa un 20% de la seva clientela, que es divideix en el 60% d'estrangers i el 40% de turisme espanyol, essencialment català. Durany també porta un hotel i, de fet, la casa va ser inicialment pensada per ser un petit hotel, però al final no es va desenvolupar per problemes urbanístics, i tampoc tenia l'antiguitat per entrar a ser turisme rural. La llicència d'habitatge d'ús turístic ha sigut l'escapatòria per poder-ne treure suc.

El de Lluís Sallés és un cas similar. La seva casa rural de Lles, per a més de 16 hostes a uns 780 euros la nit, també ofereix moltes comoditats. Fa més de 5 anys que utilitza la plataforma per llogar tant la casa sencera com les habitacions. En el seu cas, però, li és incòmode Airbnb perquè funciona amb un altre motor de reserves, no l'habitual que utilitza el sector, i ho ha de gestionar manualment. De fet, tan sols li arriben un 2% dels clients, i acostumen a ser reserves de tota la casa per 2 o 3 dies. «Nosaltres hem baixat un 10% aquest estiu, del 15% que ha baixat la Cerdanya», explica.

Un apartament d'alt nivell just davant del llac de Puigcerdà és un privilegi que per menys de 270 euros la nit ofereix Miquel Àngel Prunés. Promociona el seu equipament - amb capacitat per 3 hostes i amb valorat amb 5 claus per la Generalitat -a diverses plataformes, ja que «si no estàs a la xarxa, no existeixes», diu. «Avui dia pots fer un encàrrec des del cotxe, pujant a la Cerdanya, amb el mòbil», destaca. Prunés remarca que, abans, els apartaments a la Cerdanya es llogaven per estades més llargues, mentre que ara són més habituals les reserves per pocs dies: «Com que la comunicació per carretera és millor, la gent reparteix les vacances entre platja i muntanya, i les estades es redueixen», apunta.



Discrepàncies sobre el mercat

La intrusió de particulars en el sector turístic és vista amb diferents mirades. Begoña Garcia entén les reticències dels negocis tradicionals, però creu que «hi ha prou gent per omplir tots els sectors», ja que «qui té ganes d'anar a una casa rural hi anirà igualment, ja que són perfils diferents». «No eliminen, sinó que obren estructures diferents, a gent que, d'altra manera, no visitaria un lloc. No entenc les prohibicions, totes aquestes plataformes surten per necessitat social». El Guim i la Sandra afegeixen: «El problema és que la gent ha vist un negoci i compren pisos només per llogar».

Pel que fa al sector més professional, Xavier Durany creu que els establiments s'han d'adaptar d'una manera o una altra, i que són perfils que «es complementen», ja que «a Airbnb hi ha un perfil que busca una casa sencera per tenir intimitat, i no vol compartir espais comuns d'un hotel amb la resta d'usuaris». Pere Muntaner està d'acord que particulars facin negoci extra amb els seus equipaments, ja que, per a ell, a la seva zona hi falta oferta, ja que hi ha pocs hotels que no permeten venir als turistes, «i per això l'apartament turístic funciona molt bé», considera. Coincideix amb Durany que són «perfils diferents», ja que els de l'apartament volen més intimitat. Tot i això, diu que tothom hauria de treballar, com ell, amb permís turístic. «Si està legalitzat, és competència lleial, però a la Cerdanya potser només hi estem un 10%», diu. Miquel Àngel Prunés també considera que són «nínxols de mercat diferents», ja que la gent que li arribar per Airbnb «són passavolants que venen per pocs dies», mentre que el públic familiar no sol venir de plataformes.

Lluís Sallés, en canvi, considera que «el client potencial és el mateix» i «cada vegada hi ha més allotjaments d'ús turístic»: «Fan competència als que som hostalers i ens hi dediquem professionalment» Per a ell, això comporta que «els professionals vagin desapareixent, fins que el servei deixarà d'existir». Creu que «serà un greu problema» i per això demana als ajuntaments que actuïn. «A la meva zona hi ha 3 establiments, i potser hi ha més places d'ús turístic que tradicionals», diu.



Sense problemes de seguretat

El sistema d'Airbnb, i de les altres grans plataformes, és fàcil, àgil i segur. En el mateix moment que algú reserva a l'aplicació, se li cobren els diners de l'estada i s'ingressen els diners a qui lloga, superada la primera nit. En cas de desperfectes, Airbnb permet un fer càrrec addicional.