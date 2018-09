L'Audiència de Lleida torna a denegar la posada en llibertat sota fiança del pare de la Nadia

L'Audiència de Lleida ha tornat a denegar la posada en llibertat del pare de Nadia Nerea, Fernando Blanco, acusat d'un presumpte delicte d'estafa agreujada i pel qual porta vint mesos en presó preventiva. D'aquesta manera, La Sala ha desestimat, sent aquest el tercer cop que es pronuncia en aquest sentit, el darrer recurs presentat per la defensa fa poc més de dues setmanes on, entre d'altres al·legacions, es cita la recent decisió de l'Audiència de Navarra de deixar lliures a diverses persones "condemnades a una pena de nou anys", en referència al cas de 'La Manada'. En l'escrit, al qual hi ha tingut accés l'ACN, hi consta la petició, per part de l'advocat de Blanco, d'excarcerar al seu client pagant una fiança de 4.500 euros.

La defensa del pare de la Nadia reitera que no hi ha risc de fuga i al·lega que el seu client ha estat dins la presó més d'una quarta part del temps del que, hipotèticament, pot arribar a ser condemnat, si es té en compte que l'acusació demana per ell una pena de sis anys. La Sala, però, considera que la situació d'un condemnat, que en aquest cas podria beneficiar-se de permisos penitenciaris, i la d'un pres provisional, com és Fernando Blanco, és diferent i també veu com un possible motiu de fugida la imminent celebració del judici, que tindrà lloc els dies 2, 3 i 4 d'octubre a l'Audiència de Lleida.

Al recurs de súplica presentat a mitjans del mes d'agost i que ha estat desestimat per La Sala, també es fa referència a la decisió presa per l'Audiència de Navarra, que recentment va deixar en llibertat sota fiança als membres de 'La Manada', condemnats a nou anys de presó per haver abusat sexualment d'una noia a Pamplona durant els Sanfermines de l'any 2016. Aquest és el tercer cop que l'Audiència de Lleida denega la posada en llibertat de Fernando Blanco, ja que tant el passat mes d'abril com el novembre de 2017 es va pronunciar en el mateix sentit, de la mateixa manera que anteriorment ho havia rebutjat el jutjat de la Seu d'Urgell.

El magistrat de la capital alturgellenca va concloure la tardor passada la investigació del cas i va determinar que hi veia indicis de delicte per "orquestrar una estafa utilitzant la seva filla malalta d'onze anys", segons va fer constar en el seu escrit. Mentre, els Mossos d'Esquadra van calcular que tant Fernando Blanco com la seva dona, Marga Garau, haurien recaptat 1.111.317,55 euros en donatius per al tractament mèdic de la Nadia, que pateix una malaltia rara, a través de comptes bancaris. D'aquests, la parella s'hauria gastat 792.417,16 euros però només van acreditar davant del jutge una despesa mèdica privada per valor de 2.700 euros.