El COI visita el territori per valorar la viabilitat de Pirineus-Barcelona

La Generalitat de Catalunya ha fet un pas al capdavant d'encapçalar la candidatura Pirineus-Barcelona, que busca acollir uns Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern –a priori l'any 2030–, després que l'Ajuntament de Barcelona descartés posar-se a la primera línia. Aquest moviment va en sintonia amb el canvi en la normativa del Comitè Olímpic Internacional, que afavoreix que les proves de neu no s'hagin de centrar estrictament en territori cerdà, i la visita tècnica que farà al territori, a partir d'avui i fins dijous, un consultor d'aquest organisme, Gilbert Felli, exdirectiu executiu del COI.

La presència d'aquest representant respon al procés de diàleg del comitè previst en les noves regles olímpiques per part de les seus interessades, i la voluntat de conèixer el plantejament i les línies mestres dels projectes. La política que el comitè està duent a terme darrerament busca abolir la cursa per guanyar les candidatures, amb la voluntat d'evitar així que les ciutats i els territoris malgastin diners amb la finalitat de guanyar, precisament perquè poden acabar perdent. Per això, el que es fa en aquestes visites és valorar les possibilitats del territori d'acollir els jocs i, un cop fet l'informe, convidar la precandidatura a treballar en un sentit o un altre, sigui tirar endavant amb el projecte o retirar-se.

En les darreres dates es troben casos recents que exemplifiquen aquesta política, com els jocs d'estiu i la lluita que van mantenir París i Los Angeles, i que s'ha saldat en atorgar l'organització a les dues candidatures en el mateix moment. Aquests Jocs es faran, respectivament, els anys 2024 i 2028. Si bé l'objectiu és que el projecte Pirineus-Barcelona es converteixi en candidatura oficial l'any 2030, no és descartable que pugui presentar-se en l'edició de 2026, amb Calgary, al Canadà, o Sapporo, al Japó, com a rivals més forts.

Els canvis a les regles

Un dels motius que han empès a reactivar aquesta candidatura és el canvi en les regles del COI. Les noves normes ja no exigeixen que qui presenti la candidatura sigui una ciutat, sinó que s'hi pot presentar un territori. Per això, es pot postular la regió catalana, en aquest cas concret el Pirineu, dins del Comitè Olímpic Espanyol.

D'altra banda, anteriorment també existia un espai mínim que no es podia sobrepassar entre 2 seus de les proves, establert en una hora i mitja de distància, el qual ara ha desaparegut. Per això, al Pirineu n'hi podrà haver diverses i no tan sols una a la Cerdanya, mentre que abans no hauria pogut ser així, i les proves de neu es podran fer a tot el territori pirinenc. Llocs de l'Alt Urgell i la Val d'Aran, amb pistes com Baqueira, poden ser inclosos en el projecte.



Visita a seus i infraestructures

El representant del COI visitarà les diferents seus i infraestructures que podrien formar part del conglomerat del que podria esdevenir la candidatura olímpica oficial, recorrent diversos espais per conèixer de primera mà els eixos de la voluntat olímpica d'aquesta candidatura, segons informen, una proposta basada en un territori de referència amb projecció internacional. L'agenda del consultor preveu la visita a les estacions d'esquí a la Cerdanya i la Val d'Aran, a més de les instal·lacions i l'aeroport ubicats a la Seu d'Urgell, on es trobarà amb diversos integrants de les federacions esportives i de l'administració.

A Barcelona, visitarà espais que poden acollir la competició, així com la Marina del Prat Vermell, espai proposat com a vila olímpica, i la visita, en la darrera jornada, de les instal·lacions del FC Barcelona, per conèixer el projecte d'Espai Barça i el nou Palau Blaugrana, que inclourà una pista de gel que podria acollir competicions. El fet que moltes proves es realitzin en espais com aquest ha ajudat que el consistori barceloní s'uneixi a la candidatura, encara que no sigui a la primera fila. L'exemple més palpable n'és el canvi de nom de Barcelona-Pirineus a Pirineus-Barcelona.



Participació en l'elecció del 92

Gilbert Felli va estar involucrat en les valoracions que van portar Barcelona a ser seu olímpica del 1992. En la visita estarà acompanyat per una delegació de la Generalitat de Catalunya, encapçalada pel secretari general de l'Esport, conjuntament amb organismes com FGC, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la Federació Catalana d'Esports d'Hivern i les Federacions Espanyoles d'Esports de Gel i d'Hivern.