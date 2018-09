Convoquen talls successius a la C-14 fins que Movistar no arregli el servei

Veïns i empresaris, a més de l'Ajuntament de Coll de Nargó, han previst talls successius a la C-14 en aquest municipi, en el cas que no es resolguin de forma definitiva les incidències de telefonia i Internet que hi ha amb la companyia Movistar. A l'espera de trobar una solució, els talls es preveuen a partir d'aquest i cada diumenge. El segon tinent d'alcalde a l'Ajuntament de Coll de Nargó, Joan Miró, explica que es va considerar que aquesta era «la millor via per forçar esdeveniments», «pel flux de cotxes que hi ha a aquelles hores, que pot afectar bastants vehicles», i així «donar més visibilitat» al conflicte.

Tot i que durant els darrers dies no hi ha hagut cap tall seriós, les incidències són una constant durant fa aproximadament un any. Segons explica Miró, es tracta bàsicament d'uns microtalls reiterats, que desconnecten l'aparell d'Internet durant uns segons, quan la velocitat baixa i no és suficient. «L'antena no està preparada pel 3G i a l'estiu es nota més, amb més gent al poble», explica.

El regidor diu que el problema dels talls més prolongats rau en què, quan hi ha talls d'electricitat, l'antena queda totalment desabastida, per la qual cosa es queden sense servei. «Els talls continus són només puntuals, però quan passa tarden molt a venir-ho a arreglar», diu el segon tinent d'alcalde. Aquest problema també passava quan plovia, però el regidor explica que ja s'ha resolt en aquestes ocasions. Segons diuen, la velocitat de connexió a Internet no arriba ni a 1MB/s, quan, mantenen, en pobles del voltant supera els 50 MB/s. Demanen que la problemàtica es resolgui amb una «posada al dia» del repetidor, que diuen que costaria entre 4.000 i 5.000 euros.

El problema ha afectat especialment el sector turístic i la restauració, per exemple, impossibilitant cobrar amb targeta o perdent reserves via Internet. Els afectats asseguren que els estan causants greus perjudicis.