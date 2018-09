Guils licitarà la segona part de les obres per abastir d'aigua Sant Martí

L'Ajuntament de Guils de Cerdanya posarà a licitació, en les setmanes vinents, la segona part de les obres de construcció de la portada d'aigua per abastir el poble de Sant Martí de Cerdanya. Després de la finalització de l'execució de la primera fase, que va fer arribar l'aigua fins al carrer Pedreguers l'any 2017 i va costar 48.000 euros, ara es travessarà la carretera N-260, amb un projecte que té un pressupost d'uns 63.000 euros. Es preveu que l'adjudicació es faci a mitjan setembre, que a principi d'octubre es comencin les obres i, que s'allarguin entre 15 i 20 dies.

El projecte servirà per abastir d'aigua la urbanització Puigcerdà residencial, amb una canonada que travessi la carretera nacional fins a la zona. En el seu moment, quan es va fer l'N-260, ja es va preveure un pas subterrani, per si feia falta en un cas com aquest.

Les obres consistiran en l'obertura de rasa en diferents terrenys i acabats de paviment: formigó, asfalt, llamborda i terra. En cada un d'aquests, s'haurà de preveure la reposició i la retirada de la possible runa a un abocador autoritzat. La rasa tindrà una fondària màxima de 80 cm i caldrà subministrar i col·locar la canonada de polietilè, protegida amb sorra.

Els treballs s'aniran fent en diverses fases, amb l'objectiu d'acabar abastint tot el municipi. El cost total de l'obra obliga a fer la portada d'aquesta manera progressiva, en funció del pressupost municipal i la resta d'obres que hagi d'anar fent el consistori, ja que és qui en paga el cost.

La part baixa del barri va néixer els anys setanta i es va desenvolupar i créixer sense portada d'aigües. Les cases d'aquesta zona urbanitzada s'abasteixen, principalment, de pous comunitaris. La portada d'aigua, un cop estigui acabada en la seva totalitat, beneficiarà un centenar de famílies.