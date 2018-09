El COI i la candidatura coincideixen en la «mínima» inversió de Pirineus-Barcelona

El consultor del Comitè Olímpic Internacional (COI) i antic director executiu dels Jocs Olímpics, Gilbert Felli, va posar ahir de manifest la voluntat de l'organisme de «valorar si es poden fer uns Jocs Olímpics d'hivern» a Catalunya, «sense que suposi una despesa extraordinària que pugui ser inútil per a la regió». Ho va dir en la visita a l'estació d'esquí de la Molina, emmarcada en el procés de diàleg previ a l'elaboració del projecte Pirineus-Barcelona, que podria presentar la seva candidatura per organitzar els Jocs de l'any 2030, tot i que no es descarta que ho pugui fer als del 2026. El consultor va dir que l'objectiu de la visita, que ha de durar tres dies, és «comprendre què és el que tenen a disposició», tant ara com en un futur pròxim, per organitzar un esdeveniment d'aquest tipus.

En la jornada del matí, el representant va poder veure les pistes d'esquí ubicades al municipi d'Alp, on es podrien realitzar les proves, en el que va ser una visita general, una primera aproximació a les instal·lacions i infraestructures cerdanes que tenen els Pirineus. A la tarda, el grup va acompanyar el representant del COI a les visites a l'estació de Baqueira, a la Vall d'Aran, i a l'aeroport de la Seu d'Urgell.

El secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, va explicar que no es tractava d'«una visita al detall», sinó que es vol «mostrar i ensenyar, de forma general, quins són els actius de la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana, i també dels Pirineus, per acollir aquests jocs, tant pel que fa a les instal·lacions esportives com a la mobilitat». El secretari va afegir que tenien la voluntat de «mostrar al COI que a Catalunya hi ha infraestructures per fer-hi uns Jocs d'hivern» i que més endavant ja es baixarà al detall.

Per la seva banda, el president de Ferrocarrils de la Generalitat, Ricard Font, va insistir en la voluntat de buscar la manera d'«aprofitar instal·lacions, no tant quines inversions s'han de fer per tirar endavant els Jocs». El responsable va dir que la voluntat rau en «veure les instal·lacions i poder aprofitar tot allò que tenim», ja que «la filosofia d'uns Jocs sostenibles també tenen a veure amb el fet que siguin sostenibles econòmicament». Font va posar «com a exemple molt clar» el fet que «la C-16 entre Berga i Bagà s'ha de desdoblar, no pels Jocs, sinó perquè el país necessita el seu desdoblament», i que la línia R3, «que ha d'arribar desdoblada fins a Vic o Ripoll, és una necessitat per al país, no una necessitat per als Jocs». Per al president de FGC, explicar al COI que això serà possible els pròxims anys «farà que els Jocs tinguin més possibilitats de desenvolupar-se a Catalunya».

Felli es desplaçarà aquest dijous a diferents punts de l'àrea de Barcelona, com ara Sabadell, Badalona o la capital catalana. La darrera jornada serà a les instal·lacions del FC Barcelona, per tal de conèixer el projecte d'Espai Barça i el nou Palau Blaugrana, que inclourà una pista de gel i també podria acollir proves.