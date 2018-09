Telefónica es «compromet» a arreglar els problemes d'Internet a Coll de Nargó

La reunió que van mantenir ahir la Generalitat i Telefónica va acabar amb el «compromís» de l'empresa per fer «les inversions necessàries per resoldre els problemes reiterats d'Internet», segons el secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, David Ferrer. Per això, la Generalitat valora positivament la trobada, celebrada a la seu de la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, a l'espera de rebre, «els pròxims dies, no setmanes», una proposta de projecte de millora telefònica per dotar de més capacitat l'estructura. «Han de posar blanc sobre negre i nosaltres valorar si és correcte i suficient, i comunicar-ho a l'alcalde», explica Ferrer.

Pel que fa als talls puntuals que deixen el poble sense servei quan hi ha un tall en el subministrament elèctric, Ferrer diu que no és admissible i que «s'ha d'evitar que es resolgui en un termini de dies». El secretari explica que hi ha solucions tècniques per resoldre-ho i que, «si falla la companyia elèctrica, s'han de tenir unes mesures mínimes». Les bateries o els sistemes d'alimentació ininterrompuda són alternatives, «però també s'acaben»: «Si hi ha una caiguda del servei i tens un servei de subministrament mínim de 3 hores i la previsió són 2 dies, envies un grup electrogen i ho instal·les, així tens marge de maniobra», diu. Per al secretari, «no és acceptable que no hi hagi una solució de mínims, que és el més raonable i hauria d'estar executada fa temps». «És el que estem demanant», diu.

Ferrer no vol parlar de terminis, ja que s'hauran de demanar permisos i hi ha altres administracions involucrades (com carreteres) i, per tant, només podran quantificar temporalment quan tinguin el projecte tancat. En qualsevol cas, el secretari destaca que el que ara és important és «que hi hagi una bona proposta de solució», ja que s'havia anat «a remolc, i no atacant la causa».