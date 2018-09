Campanes a morts a l'Alt Pirineu per reclamar millors comunicacions

Diversos pobles de l'Alt Pirineu estan tocant a morts en els darrers dies amb l'objectiu d'alçar la veu sobre la manca de comunicacions, de carreteres i de noves tecnologies, que tenen poblacions allunyades dels nuclis més grans. Molts d'aquests llocs no tenen recursos per fer les millores, i consideren que haurien d'estar abastits amb uns serveis mínims.

En aquesta iniciativa hi participen diversos pobles de l'Alt Pirineu. En el cas de l'Alt Urgell, ja s'hi han sumat viles com Coll de Nargó, Talús, les Valls de Valira i Montferrer i Castellbò.

La curiosa iniciativa la va iniciar, el 30 d'agost, el municipi de Sant Esteve de la Sarga, tal com va explicar el seu alcalde, Jordi Navarra, a través d'una piulada. En el tuit, Navarra deia que si no podien tenir «unes carreteres en condicions», el poble estava «condemnat», i animava a fer el mateix a la resta de llocs amb la mateixa problemàtica, «fins que hi hagi una solució». A l'abril, un matrimoni del poble va morir en caure'ls a sobre una esllavissada de roques, en una carretera propera al municipi, a Castell de Mur.

Ahir mateix, en un comunicat, el batlle va assegurar que «els recursos i polítiques destinades a les zones de muntanya són totalment insuficients per poder garantir els serveis bàsics de la ciutadania i la continuïtat dels pobles del Pirineu». Navarra demana «ajuda» i «suport» perquè la gent tingui «el mínim imprescindible», com és «poder accedir amb seguretat als seus nuclis». L'alcalde també explica que, en alguns casos, les polítiques «es troben a anys lluny de la seva aplicació, ja que no es disposa d'un dels serveis primordials per al territori, una mobilitat fàcil i segura», apunta.