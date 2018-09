Llívia construirà una estació d'aigües termals a Sant Guillem

Llívia tindrà, aquest mateix hivern, una estació d'aigües termals. Serà possible gràcies a les aigües calentes sulfuroses que el consistori ha trobat recentment a la zona del parc de Sant Guillem, en un pou que hi ha just darrere de l'ermita. El projecte s'annexarà a les piscines municipals, formarà un conglomerat d'uns 3.000 metres quadrats i costarà al consistori una inversió que voltarà entre els 250.000 i 270.000 euros, el qual es farà en dues fases.

«Sabíem que ens travessava una veta de l'aigua sulfurosa que baixa i per altres banys com els de Dorres i Llo, però no sabíem quin era el punt concret on fer l'extracció», diu l'alcalde de Llívia, Elies Nova, que considera que van tenir la «sort» de trobar-la en aquella zona de terreny municipal. Es van aprofitar uns treballs de l'Ajuntament en un pou d'aigua potable per fer la prospecció. El pou es troba a 250 metres de fondària i l'aigua està a 47 graus, i podria arribar a la superfície entre 38 i 40. El consistori espera que les perforacions es puguin fer en 15 dies, ja que ja està pressupostat i tenen els permisos de mines necessaris, per la qual cosa ja poden posar la licitació en marxa.

Dues fases

El conjunt del projecte s'executarà en dues fases diferents. La primera, que costarà uns 150.000 euros, serà la que perforarà el pou i portarà la canalització cap a la piscina municipal, per arribar fins a la sala de màquines, on l'intercanviador d'aigües permetrà escalfar les piscines actuals, perquè estiguin a una temperatura agradable a l'estiu, que sol ser a uns 25 graus.

Un cop finalitzada la primera part de les obres, es farà la segona fase, amb una inversió d'entre 100.000 i 120.000, que comprèn l'ampliació de terreny cap a la meitat del prat que hi ha davant del parc –entre les piscines i la franja d'arbres que hi ha, mirant cap al Segre – amb el corresponent tancat i enjardinament. Es construiran un conjunt de 3 o 4 piscines, que tindran una cabuda per a 5 o 6 persones, i que estaran esglaonades a diferents nivells. Aquestes piscines acabaran en una altra de més gran, amb capacitat d'entre 50 i 60 persones, «simulant uns banys romans», diu el batlle. La integració d'aquest complex amb les piscines també comportaria nous vestidors i dutxes, amb casetes de fusta. S'espera que aquesta segona fase estigui acabada per Setmana Santa, i així poder aprofitar el turisme d'hivern. Si no hi ha cap contratemps, l'alcalde confia que així sigui.



Una gran inversió per a Llívia

El projecte de construcció d'aquesta estació comportarà una inversió gran per a un poble com Llívia, de la qual se n'espera treure un bon rèdit: «Li traurem profit, ja que molta gent que ve amb el turisme d'hivern gaudeix de banys termals», apunta l'alcalde. El batlle diu que és «un al·licient més» per als visitants que de la població, «a peu pla de Cerdanya i al parc de Sant Guillem, que ja està molt freqüentat». Per això, esperen una «gran afluència».



Turisme d'esquí d'hivern

El complex de Llívia es trobarà a prop de dues ofertes similars, els banys termals de Dorres i els de Llo. L'alcalde diu, però, que «són dos conceptes molt diferents», ja que «a Llo ja hi ha una sèrie de piscines i un complex tancat, la gent hi continuarà anant», ja que es tracta d'un espai amb aigües naturalment riques en sofre i minerals, beneficioses per a la salut en diversos aspectes. D'altra banda, el cas de Dorres «és més similar» al que vol construir Llívia, segons el batlle, que creu que ells se seguiran nodrint «del turisme d'hivern d'esquí que ja freqüenta el municipi, i que ara podrà gaudir d'aquest nou espai».