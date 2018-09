Coll de Nargó desconvoca el tall de la C-14 davant el compromís de Movistar

Els veïns i veïnes de Coll de Nargó (Alt Urgell), juntament amb l'ajuntament i el teixit empresarial de la localitat, han decidit desconvocar els talls que volien dur a terme a partir d'aquest diumenge a la carretera C-14 per protestar contra les interrupcions del servei de telefonia i Internet de la companyia Movistar, a més de les deficiències detectades en la velocitat de transmissió de dades. D'aquesta manera, volen donar un marge de temps a l'operadora per a què faci efectiu el compromís adquirit recentment amb la Generalitat, el qual passa per presentar "en els propers dies" un projecte per donar una solució "definitiva" a la problemàtica actual. L'anunci d'aturar les mobilitzacions, que s´ha fet efectiu aquest divendres al vespre, ha coincidit al municipi amb l'acció reivindicativa de tocar les campanes a morts per alertar de la necessitat que hi ha a l'Alt Pirineu de més inversions en infraestructures.

La primera de les protestes contra les deficiències en el servei que presta la companyia Movistar a Coll de Nargó, prevista per aquest diumenge, ha quedat aturada a l'espera que l'operadora faci efectiu el seu compromís de solucionar els problemes que causen interrupcions en el subministrament, a més d'incrementar la velocitat de connexió a Internet. Els veïns i empresaris del municipi, a més del consistori, ho han decidit després de conèixer la seva intenció de presentar "en els propers dies" un projecte amb el qual solucionar aquestes incidències amb un caràcter definitiu.

L'alcalde de Coll de Nargó, Martí Riera, considera que el compromís adquirit per la companyia amb la Generalitat és "decisiu" de cara a poder resoldre aquesta problemàtica. Concretament, l'operadora té previst fer arribar el 4G a la població i substituir els equips que serveixen per a la transmissió de dades, a més d'implementar sistemes alternatius que garanteixin que l'estació des d'on es distribueixen no es veu afectada pels talls de subministrament elèctric que s'hi puguin produir. De fet, la darrera incidència en el servei, que va quedar interromput durant dos dies, es va originar per aquest motiu.

Movistar també aportarà, segons l'acord assolit amb l'executiu català, les incidències recurrents que es donin en aquelles poblacions on es considera que el servei és més "crític", segons ha explicat el secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital, David Ferrer, que durant la trobada amb l'operadora va posar damunt la taula la problemàtica derivada de les deficiències en el subministrament. En aquest sentit, considera que té un caire "estructural", pel fet de detectar-se en "diversos àmbits del país".

Coll de Nargó se suma a la campanya de tocar les campanes a morts

La decisió de suspendre temporalment els talls convocats a la carretera C-14, que s´ha près aquest divendres al vespre, ha coincidit amb el desenvolupament d'una altra acció reivindicativa: els tocs de campanes a morts. El municipi alturgellenc ha decidit sumar-se aquest divendres a aquesta campanya, iniciada fa una setmana a Sant Esteve de la Sarga (Pallars Jussà), que vol visualitzar la necessitat de més inversions a les zones de muntanya. En aquest sentit, Riera ha ressaltat que calen més recursos per garantir els serveis bàsics dels habitants del Pirineu i la continuïtat dels seus pobles.

Coll de Nargó és un dels primers municipis de la comarca que s'han adherit a l'acció, juntament amb el terme de Taús, que forma part de les Valls d'Aguilar. A l'Alt Urgell també està previst dur a terme el toc de campanes reivindicatiu als diferents pobles que integren les Valls de Valira. Mentre, a l´Alta Ribagorça tambe s´ha fet aquest divendres a la Vall de Boí i al Pallars aquesta setmana s'ha dut a terme a Baro, nucli de Soriguera (Pallars Sobirà) i a Castell de Mur, entre d'altres. Un dels objectius principals de la iniciativa és el de reclamar millores en la xarxa viària, tenint en compte bona part de les carreteres del Pirjneu són de caràcter municipal i requereixen d'un manteniment que, segons els seus impulsors, amb les ajudes i subvencions actuals no es pot dur a terme de forma adequada.

