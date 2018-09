Felli torna a la Seu després de la seva estada en els Jocs del 92

Un dels llocs que poden agafar protagonisme arran dels canvis de normativa del COI és la Seu d'Urgell. El representant del comitè hi va fer una visita per conèixer el funcionament del món del nòrdic a Catalunya, la seva evolució i les estacions que hi ha, i també va poder veure l'activitat esportiva del Parc Olímpic del Segre, amb el centre de tecnificació i on aquest cap de setmana es disputa la Copa del Món de canoa eslàlom. Felli va poder recordar, així, la seva estada a la Seu durant els Jocs del 92. L'alcalde de la vila, Albert Batalla, també fa una valoració positiva: «Com a municipi pirinenc, li vam traslladar la vocació de poder ajudar en tot el que es pugui, perquè el territori vagi endavant», relata el batlle. «Les reaccions eren positives, va testejar els Pirineus i feia preguntes sobre les comunicacions», explica.

El canvi de normativa ha beneficiat la Seu, segons l'alcalde, perquè permet «una candidatura més transversal des del punt de vista territorial i que l'impacte sigui més sostenible». Batalla discerneix la inversió mínima que es vol fer en els aspectes organitzatius de la que s'ha de fer en infraestructures pel territori, que van «a part del pressupost»: «Ajuden a millorar la connectivitat dels Pirineus, tard o d'hora s'han de fer». En aquest sentit, però, els Jocs podrien propiciar «que es facin abans», augura.