Els Pirineus valoren molt positivament la visita del COI a la candidatura

La visita del Comitè Olímpic Internacional al projecte Pirineus-Barcelona ha sigut molt positiva, segons apunten alguns alcaldes de municipis implicats. El consultor del comitè, Gilbert Felli, ha pogut veure de primera mà el projecte que vol acollir els Jocs Olímpics d'hivern, que gràcies a la nova normativa del COI ha incorporat territoris com la Vall d'Aran, amb les pistes de Baqueira, o la Seu d'Urgell i el seu aeroport.

A Alp, on la Molina i la Masella han de tenir un protagonisme destacat, han acabat molt satisfets amb la visita. Segons el regidor de Salut i Esports, Miquel Puig, es tractava de l'«oportunitat per donar a conèixer les instal·lacions que hi ha als Pirineus, no només a la Molina». La visita va servir perquè el representant pogués veure que no es tractava d'una idea improvisada: «Hi portem anys darrere, fent el xup-xup, no és una feina de 4 dies o una escalfada de cap», argumenta. Per això, diu que són «optimistes al 100%».

Puig assegura que és positiu que se'n puguin beneficiar altres zones, ja que assegura que «no és una llàstima que no es quedi tot a casa», ja que «els beneficis van més enllà purament dels Jocs». El regidor diu que no és tan important si la Cerdanya tindrà més o menys proves, sinó el volum de la inversió que s'hi faci: «Que una determinada prova es pugui fer a la Seu acaba beneficiant al 100% a tot el territori», diu. En aquest sentit, apunta que, fins i tot, la modalitat de bob es podria fer a Chamonix, ja que al territori suposaria una despesa que no sortiria rentable. «El que és la carta als reis són les inversions que s'han de fer per millorar connexions per car-retera o tren», ja que «el COI no se la jugarà amb uns Jocs on els accessos no estiguin a l'altura», diu.

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, insisteix en aquesta línia i assegura que, si es fa la candidatura, «els competidors no són els altres pobles dels Pirineus, i tampoc Barcelona, sinó les altres candidatures». El batlle diu que seria un projecte positiu per a tot el ter-ritori, tot i que, «per un tema de proximitat i distància geogràfica», la majoria d'activitats s'haurien de fer a la comarca. Piñeira afegeix que la candidatura «requereix un consens polític» i que ha de servir «d'accelerador de les inversions», per bé que han de seguir «un model de sostenibilitat econòmica».

L'alcalde reitera que sempre ha defensat que és «una candidatura potent i amb possibilitats de guanyar», tot i que «ens ho hem de creure». Piñeira explica que, per a la vila, «només el fet de presentar-se és un projecte important i estratègic, amb una promoció turística increïble de la marca Puigcerdà, Cerdanya i Pirineus, i una oportunitat per inversions pendents, com la millora de l'R3 i el desdoblament de la C-16», entre altres beneficis.