Els partits encara no han iniciat el procés per triar el seu alcaldable

Dilluns arrencava un nou curs polític que ha de ser intens a escala nacional. A Puigcerdà, però, tot està per decidir de cara a les municipals del maig vinent. A la capital cerdana no hi ha res clar de cara a la important cita. L'alcalde, Albert Piñeira, del PDeCAT, encara no s'ha plantejat si repetirà, Esquerra està en un procés de canvi intern i al consistori, i el regidor no adscrit que es va presentar per Reagrupament augura que la marca desapareixerà a la vila.

El 2011, Albert Piñeira arrasava amb Convergència i Unió. Els regidors del partit van passar de 5 a 10 i el van portar a l'alcaldia, i 3 aconseguia Endavant Cerdanya. Desbancava Esquerra, que havia tingut 7 regidors liderats per l'alcalde Joan Planella. El 2015, CiU revalidava la força i arribava als 11 seients. Els altres dos regidors se'ls repartien Esquerra, que tornava a l'Ajuntament, i Reagrupament, que s'hi estrenava.

L'alcalde de Puigcerdà assegura que encara no ha pensat si s'hi tornarà a presentar o no, ja que el procés intern d'elecció de cap de llista es farà a la tardor, més aviat cap a final d'any, segons apunta, però que en tot cas és una anàlisi que encara s'ha de fer. Si torna a presentar-se, serà màxim candidat a repetir alcaldia.

A hores d'ara, Esquerra és l'única formació que podria plantar cara a Piñeira. Els canvis arran de la baixa de Raimon Ribas portaran Joan Manel Serra, el número 2 de la llista, a ser nou regidor al consistori: «El Raimon preferia fer un pas al costat, però segueix amb nosaltres i no està descartat, al contrari», diu Serra. La voluntat del futur regidor és acabar la legislatura i «treballar de cara a l'endemà», però considera que, en haver estat apartat 3 anys per temes familiars, fa que sigui «la persona menys indicada per decidir res». A més, personalment vol veure la implicació de la gent, com es desenvolupa en un rol on és molt novell i com afecta la pressió.

El grup de treball està «perfilant i definint la llista» i, per bé que ja s'han postulat candidats, «s'ha d'acabar de decidir entre tots», diu. «Veurem la capacitat de treball de cadascú, no és un tema de les persones en particular», afegeix. Considera que van amb bons tempos, tot i que voldrien tenir-ho enllestit «com més aviat millor», ja que així la gent té «un cap visible i es va perfilant tot vers la persona». Serra diu que, segons el que palpa dins del grup, no tenen motius per ser pessimistes: «Veient les jornades de treball, després de com s'ha desenvolupat tot, segur que serà més positiu que fins ara». «Quan estiguem asseguts al lloc, veurem quin rol pertoca a cadascú», afegeix.

Si no hi ha un gran canvi d'última hora, segons explica l'actual regidor no adscrit Toni Veres, la marca de Reagrupament, «que només s'havia presentat com a tal a Puigcerdà», podria desaparèixer la legislatura vinent. El regidor, que va deixar el partit quan la direcció nacional va decidir unir-se al PDeCAT, assegura que no té cap intenció de tornar-se a presentar. «No ho faré amb Reagrupament ni tampoc m'han proposat fer-ho en un altre lloc. Encara que m'ho proposessin, no ho faria», diu.

El regidor reconeix que ha fet una oposició «tirant a amable i light», sense voler escenificar discussions al ple. Tot i les discrepàncies polítiques, assegura que Piñeira es dedica a la tasca «en cos i ànima» i que «sempre que es presenti guanyarà de golejada, serà alcalde mentre ell vulgui».

D'altra banda, el PP també ha de decidir si presenta llista a la vila, com és habitual. L'alcaldable el 2015, Paquito Díaz, diu que encara no sap si es presentarà, i que, si li ho proposen, s'ho pensarà, però que no en té gaires ganes. «És complicat presentar-se pel PP en aquests llocs, perquè és anar a perdre, però sempre he cregut en les causes perdudes», diu. Assegura que «potser acceptaria» anar de segon, perquè podria haver-hi un canvi en el cap de llista.