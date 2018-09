«El caràcter de la Cerdanya és desconfiat i una mica foteta, es foten dels de fora»

Aquest diumenge rebia el 3r Premi Josep Egozcue - Vila de Puigcerdà 2018, a l'hotel Muntanya de Prullans, en l'acte que organitza el Grup de Recerca de Cerdanya. Un jurat de 6 persones va escollir per unanimitat Manel Figuera i Abadal (Barcelona, 1957) com a «bon coneixedor de la realitat cerdana, especialment en el camp de la lingüística», i pels seus estudis sobre «el parlar tradicional de Cerdanya, considerant el cerdà com un dialecte català septentrional», entre altres motius. Enamorat de la muntanya, va anar a viure a Bell-ver el 1982, i ara està establert a Puigcerdà. Ha escrit més de 40 llibres entre poesia, novel·la, narrativa i guies de muntanya, i treballa al Servei Comarcal de Català de la Cerdanya, del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Què se li va perdre, al jove Manel Figuera, a la Cerdanya?

Quan tens 24 anys i marxes de la gran ciutat per anar al Pirineu, et poden moure dues coses. Sempre havia volgut viure aquí dalt, per la muntanya. El meu pare era pallarès i quan pujàvem per festa major li deia que volia anar-hi a viure. La segona va ser l'amor, hi vaig anar un cop vam acabar d'estudiar amb la que era la meva nòvia i ara és la meva exesposa. Em moria de ganes de viure al Pirineu.

Sense un dels dos motius, ha pensat a marxar-ne?

M'he casat una altra vegada amb una gironina, i la meva dona té previst tornar a Girona. De moment no hi penso, tot i que també és bonic. La ciutat sempre la pots trobar, la pots visitar si un dia plou, però és una zona on també hi ha muntanya, racons que no conec, n'he vist de molt bonics. Jo necessito muntanya, natura i boscos.

De fet, de petit dibuixava muntanyes a les parets de casa.

És curiós. Ho feia quan tenia 3 anys i no sabia que el Pirineu existia. Deia al meu pare que volia tornar al Pirineu, quan havia nascut a Barcelona. Vaig tenir la sort que el meu pare no em va tancar la porta i el meu avi m'acompanyava a passejar per Sabadell, quan encara era un poble. Des de la Mola veia el Pirineu nevat, i volia anar-hi. De petit, em va quedar gravat l'estiu del 1966. Era el mundial d'Anglaterra i estava en un alberg, als matins anàvem d'excursió i al vespre miràvem els partits.

Per què un perfil com el seu participa en concursos de tele?

El perfil dels participants de concursos és el de gent amb traumes. Jo tenia els meus, en una època en què els pares eren molt exigents, i volien que els fills fossin el que ells no havien pogut ser. No sabia què volia fer, però volia tocar persones. Volia demostrar al meu pare que servia, que valia. Vaig anar al Vostè Jutja el 1987, un concurs seriós, d'enginy, i vaig gua-nyar. Vaig poder demostrar al meu pare que podia fer-ho. També vaig participar a Tres pics i repicó, La caixa sàvia, gràcies al qual vaig fer la volta al món, i El joc del segle, que vaig perdre, però em vaig emportar més calés que en els altres.

La seva vinculació amb la tele segueix en alguns programes.

He tingut participacions puntuals. Tinc un bon record de Temps d'aventura, del canal 33.

De l'etapa de regidor a Bellver (1999-2007), què en treu de bo?

Vaig aprendre moltes lliçons i vaig veure les dificultats d'un ajuntament. Van ser 8 anys intensos i de molta feina. Quan el 2007 no vaig sortir ho vaig agrair, m'hauria acabat cremant. Culturalment, va ajudar a situar Bellver al mapa. Era un poble desconegut i ara és una referència important a la comarca pel que fa a activitat cultural, d'altres ens han imitat.

Intueixo que és una persona que no es limita a fer la feina i marxar cap a casa.

Faig cursos de català per a adults i sempre hi he posat el màxim entusiasme. M'omple moltíssim poder estar amb persones i ensenyar. Em poso en la pell d'alguns casos que viuen drames impressionants. Els cursos de català també són classes d'acollida, és una manera de treure'ls la por d'un entorn com aquest, un poble de muntanya amb gent recelosa. Em queden 4 anys, però quan em jubili hi seguiré vinculat.

Pesa més la capacitat o les ganes de saber?

Crec que puc aprendre i les ganes són importants, però el que volia era comunicar. Buscava literatura i embellir el llenguatge. Sempre reivindicava la parla local, els personatges cerdans els feia parlar en cerdà, ja que s'estava perdent –ara encara més– i jo volia mantenir la parla. No buscava cap premi, el premi era que ho publiquessin. Durant uns quants anys venia molt poques novel·les, però ara fa un parell d'anys que en torno a vendre. Quan tu escrius, vols comunicar coses, sigui amb literatura, de forma artística, o en guies d'excursions, per explicar el nostre Pirineu, donar llum.

Creu que les guies es consideren publicacions de segona?

No em preocupa això. Pateixen una certa crisi, ja que pots trobar les ressenyes a Internet. Hem de buscar no fer ressenyes fredes, sinó posar-hi una mica de literatura i personalitzar-les, fer-les més amenes i divertides perquè siguin un company d'excursió.

Quan comença la feina de recollir paraules i dites cerdanes?

Quan vaig arribar ja apuntava en un bloc les paraules d'unes padrines. Havia de captar les paraules sense demanar-ho, en una partida de botifarra o una reunió de caçadors. Ho vaig compartir amb altres companys que també ho feien, i vam fer un CD amb 500 paraules.

I surt «El parlar de Cerdanya».

Vèiem que s'estava perdent, i ens vam unir Enric Quílez, amb paraules del món científic, la meva filla, Agnès Figuera, que en va fer el treball de recerca, la meva exdona, Anna Montané, i Salvador Vigo. Va sortir el 2011 i va ser com una revolució. El segon llibre aplegava uns 4.000 mots i el tercer gairebé 2.000 dites populars. Són llibres que queden i es podran consultar d'aquí a 100 anys.

Quines en destacaria?

M'agrada molt tartallotja, algú tossut que aconsegueix els seus objectius. P ixa-rabent, que no para mai quiet. Bregafaient, un maldecap. Saltapeixeres, un que et vol enredar. Currutaco, una noia d'un poble que festeja amb un noi de fora. Són paraules que s'acabaran perdent.

Què diuen del caràcter cerdà?

Que és desconfiat i una mica foteta, es foten molt dels de fora. La paraula pixapí va néixer aquí. Els estiuejants del segle XIX eren ninots, perquè anaven empolainats i eren diferents. La desconfiança cap a l'exterior fa que siguin així, però també genera molta por i recel a tot el que vingui de fora. Si et diuen que hi ha hagut un accident, la pregunta immediata és si es tracta d'algú del poble i, si no ho és, diuen: «Si no vessin vingut no els ves passat». També hi ha moltes expressions negatives, contra dones i homosexuals, i per tot allò de fora del poble, «no hi has d'anar a buscar res», diuen. És el raonament propi de muntanya. El negativisme es porta dins, per les calamitats i la misèria d'èpoques com la postguerra i les carlinades, es nota de pares a fills.

Quins projectes futurs té al cap ara mateix?

La feina i la situació familiar m'agafa moltes hores. Plantejar-me fer novel·les és difícil, però potser acabaré la trilogia d'excursions per indrets de Cerdanya. Per les ganes de literatura, potser em presentaré als jocs florals o algun concurs, són narracions curtes. Fer novel·la vol dir dedicar-t'hi exclusivament, i si la inspiració et ve a les 2 de la matinada, acabes a les 8.

Ha rebut diversos reconeixements, què fa especial aquest?

Destaco la tasca feta i que l'atorgui una entitat que fa 10 anys que està al peu del canó. A vegades m'arriba algun lector que s'emociona, i diu: «No t'imagines com m'has fet de feliç amb aquestes excursions, he pogut conèixer el Pirineu, i també a mi mateix». Això és el millor premi que puc rebre, el reconeixement personal, fer feliç a la gent. No vull ser famós ni mediàtic, no és el meu objectiu, és més important la gent.