Uns gossos ataquen en dues ocasions un ramat d'unes 600 ovelles a Boumort

Un grup d'entre dos i tres gossos ha atacat en dues ocasions un ramat agrupat de dos pastors que suma unes 600 ovelles que es trobava pasturant a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, a cavall entre el Pallars Jussà, l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà.

Segons els Agents Rurals, del primer atac se'n va tenir constància el divendres passat i ahir diumenge hi va haver un segon atac al mateix ramat que ha provocat la mort d'una ovella a mossegades i n'ha deixat altres de ferides, també per mossegades, així com també de desaparegudes. Els Agents Rurals, juntament amb pastors afectats, s'han desplegat a la zona per mirar de localitzar els dos gossos atacants.

No se sap la procedència d'aquests animals i de moment no es descarta cap hipòtesi, és a dir, que siguin gossos assilvestrats o que s'hagin escapat d'algun nucli de població i fins i tot que siguin de turistes i també s'hagin escapat. En aquest sentit, es creu que són de raça border collie o proper, és a dir gossos de caça o pastura.