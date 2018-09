Llívia reformarà l'entorn de l'església i tallarà els pins perquè ja tapen la façana

L´església dels Àngels de Llívia amb la façana tapada per un dels pins que s´hi van plantar fa trenta anys arxiu particular

Els arbres que un dia, ja fa més de trenta anys, va plantar el mossèn de Llívia per enjardinar l'entorn de l'església s'han convertit ara en un problema perquè tapen el temple. Els sis pins són de grans dimensions i deixen darrere les copes la façana de l'església Nostra Senyora dels Àngels, fet que l'Ajuntament s'ha decidit ara a solucionar tallant els arbres i, de passada, replantejant l'entorn de l'edifici amb un nou enjardinament. En aquest conjunt arquitectònic també hi ha la torre Bernat de So, un dels elements patrimonials més singulars de la vila, que també es veu empetitida per l'alçada dels pins.

El projecte de millora de l'església dels Àngels serà un dels que formarà part del pressupost municipal per a l'any que ve, segons ha acordat l'equip de govern. El regidor Tomàs Isern ha explicat que l'actuació s'iniciarà amb la tala dels arbres, les arrels dels quals també malmeten les escales i parets que salven el desnivell amb el carrer de l'Ajuntament. Una vegada tallats els pins s'adequarà l'accés a l'entrada principal del temple perquè hi puguin entrar bé els vehicles funeraris i posteriorment es crearà el nou jardí. En aquest punt, les obres han de permetre integrar urbanísticament el temple cristià, aixecat el segle XVI, amb les restes del Fòrum romà, a tocar de l'església. Isern ha explicat que de moment no hi ha un pressupost assignat però que no creu que s'enfili gaire perquè la major part de l'actuació es basarà en la retirada dels arbres i el nou enjardinament. Es dona el cas que en les últimes dècades el creixement dels arbres s'ha vist acompanyat d'un abandonament dels jardins que va plantar el mossèn, per la qual cosa l'entorn ha anat quedant deixat, segons ha explicat el mateix Isern: «Els arbres han crescut i tot ha anat quedant abandonat fins al punt que allà no s'hi veu res, a més alguns dels arbres també estan malalts».

El regidor ha destacat que aquest projecte es posarà en marxa amb tota probabilitat l'any 2019 perquè, entre altres factors, les excavacions de les restes romanes encara estan en curs. La voluntat del consistori és reordenar tot l'entorn de l'església durant l'hivern a fi que a l'estiu es pugui estrenar ja el nou escenari. L'església dels Àngels de Llívia és un dels escenaris històrics a la Cerdanya de concerts de música clàssica dels diversos festivals d'estiu. Sobre la taula de l'equip de govern també hi ha una actuació per reforçar les escales que donen accés a l'església, que les arrels dels pins han anat desencaixant.