L'Urgellet obre el centre de gestió de residus amb noves visites teatralitzades

L'Alt Urgell vol donar a conèixer a la població la feina que es fa al Centre de Tractament de Residus de Benavarre i que, amb la col·laboració dels veïns, converteix la comarca en una de les capdavanteres en la separació de la brossa. Amb aquesta intenció la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet ha reactivat el programa de visites teatralitzades, les dues primeres del qual es van fixar per a aquest dissabte passat i per al diumenge dia 23. La visita va a càrrec del gerent de la mancomunitat, Jordi Vilaró, i inclou les explicacions teatralitzades de l'activista cultural Ivan Caro. La campanya es va iniciar el mes d'abril i ja ha programat deu visites que han sumat més de mil persones. La visita s'inicia a l'abocador i posteriorment es continua a la planta de compostatge. En aquest punt els participants veuen el procés de transformació de la matèria orgànica en fertilitzant orgànic per a les plantes. Des de la Mancomunitat d'Escombraries han valorat molt satisfactòriament la campanya perquè permet posar en contacte veïns que reciclen amb usuaris del compost que es fa amb la fracció orgànica, la qual cosa evidencia la funcionalitat de l'acció domèstica de separar la brossa. La visita es tanca amb un esmorzar.