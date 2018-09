Els castellers de la Cerdanya aproven els estatuts i es fixen fer tallers a les escoles

La colla castellera de la Cerdanya ja és una realitat, en l'àmbit legal, i els pròxims dies aprovarà el nom definitiu, així com el color de la camisa i l'escut que la representarà.

Els participants en els primers assaigs de l'entitat han celebrat la primera assemblea de socis i n'han aprovat els estatuts. Una de les primeres voluntats de la colla és eixamplar la base de l'afició castellera a la vall, per la qual cosa ha plantejat la posada en marxa d'un programa formatiu que porti l'afició castellera a les escoles de la Cerdanya. Aquest projecte ha de permetre als nens de totes les escoles de la vall tenir un primer contacte amb l'activitat castellera i la tècnica de formació de les tor-res humanes a fi efecte que la colla vagi incorporant nous membres i les seves famílies.

Pel que fa al nom de la colla i els colors que la identificaran, els primers directius de l'entitat han optat per organtizar una consulta oberta entre tots els socis per tal que en els pròxims dos assaigs es puguin definir. En les últimes setmanes, la colla ha recollit propostes i ara els socis podran votar quina és l'opció de nom, camisa i escut que més els satisfà. Les votacions es faran presencialment o per delegació de vot en els assaigs per controlar la participació.

La primera junta directiva de la colla la presideix l'alcalde de Llívia, Elies Nova, i la completen Josep Laguarda com a vicepresident, Anna Expósito com a Secretària, Àlex Ibáñez com a tresorer, Oriol Balda, Jonatan Garcia, Meritxell Arenas i Noémie Lucas com a volcas, i Alba Pérez com a cap de colla. El desaparegut Oriol Grèbol, que va exercir de cap de canalla en els primers assaigs, ha estat nomenat soci honorífic. L'organització es completa amb una junta tècnica en la qual hi ha cap i sotscap de colla, cap i sotscap de pinyes, cap i sotscap de tronc, cap de canalla i ajudants de tècnica. Els càrrecs aprovats tindran un mandat de dos anys. Igualment, la colla ha decidit organitzar-se en grups de treball o comissions a fi efecte de gestionar àrees com les de finançament, servei de bar, festes, infermeria i organització de sortides. En l'apartat econòmic, la colla impulsarà un projecte de micromecenatge a través del sistema Verkami per tal d'aconseguir més fons. En aquesta primera assemblea també s'ha aprovat la graella de quotes, que seran de vint euros anuals per als adults, deu per als nens de fins a catorze anys, 30 per a les parelles i 40 per a les famílies.