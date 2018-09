Girona ajudarà els municipis a comprar màquines llevaneu

La Diputació ha anunciat l'obertura de nous programes d'ajuda per a la compra de maquinària i la construcció de sitges de sal per un import de 155.000 euros. La nova partida l'aprovarà en la pròxima reunió de la junta de govern. L'anunci arriba després que el mateix organisme hagi aprovat recentment una partida d'ajudes per als municipis de la demarcació que van quedar afectats per les nevades de l'hivern passat. La partida, amb un pressupost global de 350.000 euros, en destinarà 160.000 euros a municipis de la Cerdanya. Les ajudes beneficiaran els ajuntaments de Bolvir, Alp, Fontanals, Ger, Guils, Isòvol, Llívia, Meranges, Puigcerdà i Urús.