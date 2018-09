L'Alt Urgell desplaça set autocars al tram zero de la Diagonal

Des de l'Alt Urgell, es van desplaçar fins a set autocars que també van poblar el tram zero de sobiranistes pirinencs.

La delegació d'Òmnium Cultural hi va enviar una nombrosa representació, que va convertir la part central de la manifestació en un apèndix del Pirineu.

En nom de l'entitat, la seva responsable, Núria Oliva, va destacar el fet que, per primera vegada, el Pirineu pogués gaudir d'una situació tan central i va definir com un moment molt emotiu i indescriptible l'explosió del moment de l'onada.

Oliva va remarcar que el tram va estar molt ple, amb molta gent de la comarca de l'Alt Urgell. L'ambientació més sonada, però, es va viure al tram tres, a l'alçada del carrer de Pius XII. Una desena de músics de base tradicional liderats per l'activista Pep Lizandra hi van portar la música més reivindicativa per mitjà dels acordions diatònics.

Aquesta delegació pirinenca es va desplaçar al tram tres per poder oferir la seva música sense la interferència dels parlaments, que eren molt a prop.

Lizandra i la seva banda van rebre moltes mostres de suport per les seves cançons reivindicatives de part de nombrosos manifestants que es van voler sumar a les danses tradicionals.