Un taller ajuda les dones grans de l'Alt Urgell a «envellir gaudint del moment»

Nova activitat a l'Alt Urgell per a la millora de la qualitat de vida, en aquesta ocasió, de la gent gran. La regidoria de la Gent Gran de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i el Consorci d'Atenció a les Persones, juntament amb l'Institut Català de les Dones i el Pla per a la igualtat d'oportunitats, han organitzat un taller gratuït de mindfulness i benestar per a les dones més grans de 65 anys. El taller es farà els dies 4, 11 i 18 d'octubre, de quatre de la tarda a vuit del vespre, a la seu del CETAP de la Seu d'Urgell, situat a la tercera planta de l'edifici del centre cultural Les Monges. Segons ha informat el Consell Comarcal, les inscripcions pel taller es podran fer des d'avui fins al dia 21 al Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell (centre cívic El Passeig). Les places són limitades i es donaran per ordre de demanda. El taller es farà sota l'eslògan «La joia d'envellir gaudint del moment» i anirà a càrrec de la psicòloga Montse Rodrigues.