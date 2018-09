La Cerdanya dona per bo el nou pla de l'aeròdrom per la protecció de l'entorn

El nou redactat del Pla director de l´aeròdrom de la Cerdanya convenç els ajuntaments, que, tal com han mantingut durant tot el procés de debat amb Urbanisme, blinda qualsevol possible creixement urbanístic i d´usos per tal que es mantingui com un esquipament esportiu i respecti la plana ramadera de la vall.

Els ajuntaments de Fontanals i Das i el Consell Comarcal ja tenen el nou text i, segons ha remarcat l´alcalde de Fontanals, Ramon Chia, compleix les demandes del territori de no permetre els vols comercials, un hipotètic allargament de la pista, el creixement urbanístic ni la construcció d´equipaments hotelers. Chia ha explicat que les zones on es podria allargar la pista queda «superprotegida», per la qual cosa es mantindran els actuals usos agrícoles, i ha avançat que a final de mes les tres administracions cerdanes es tornaran a a reunir amb la Generalitat i l´exdirector general d´Urbanisme, Agustí Serra, que es manté com a responsable del projecte, per debatre els serrells que volen retocar. El text enviat als ajuntaments satisfà les peticions del territori fins al punt que s´anul·len les zones d´equipaments on es podien fer allotjaments per als usuaris de l´aeròdrom i ho deixa en una sala de reunions que es farà on ja hi havia hagut una estructura metàl·lica. Pel que fa als nous hangars, el text redueix dels 27 previstos a dos i els de vol a vela es faran semisoterrats aprofitant uns talussos existents.



El Consell defensa la protecció



El president del Consell, Ramon Moliner, ha defensat durant tot el procés que el document protegirà l´entorn i limitarà el creixement.

Ramon Chia ha remarcat que els ajuntaments de Fontanals i Das van a la una i que el Consell també s´adapta a les seves peticions. El text definitiu del Pla director de l´aeròdrom l´hauran d´aprovar la Generalitat i els ajuntaments després de convocar-se una reunió pública de veïns oberta a tota la Cerdanya, segons ha anunciat l´Ajuntament de Fontanals. En aquesta reunió tothom hi podrà fer aportacions que posteriorment els ajuntaments elevaran al debat amb Urbanisme.