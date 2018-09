L'artista de Moià amb una llarga trajectòria d'estiuejant a la Cerdanya Josep Fonts exposa al Museu Cerdà de Puigcerdà una mostra de la seva variada obra. Es tracta d'una representació de quadres, maquetes i fotografies de les seves creacions, per a les quals utilitza elements com pedres, ferro o ciment. Fonts és autor de diverses maquetes d'edificis del patrimoni català, com la de l'església de Santa Maria del Mar de Barcelona o la del mateix campanar de Puigcerdà.