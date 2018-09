Pastors cerdans impulsen una nova lliga de concurs de gossos interraces

Tres pastors de la Cerdanya s'han proposat impulsar una nova lliga de concursos de gossos pastor que vagi més enllà dels populars gossos d'atura i que, doncs, accepti totes les races de gossos que es dediquen a la gestió dels ramats. La nova competició no neix amb l'objectiu de trobar els millors gossos pastor i propiciar l'encreuament dels exemplars més que no pas el fet de proclamar pastors guanyadors. La primeva prova d'aquest concurs interraces es farà a Puigcerdà el diumenge 23 de setembre en un prat a tocar de la zona esportiva i el parc de Schierbeck.

Els impulsors de la nova lliga de concursos de gossos interraces són els pastors locals Esteve Rivero, Armand Flaujat i Anthony Valiente. La voluntat dels tres pastors és crear uns concursos que evidenciïn les aptituds dels gossos en la gestió de les ovelles, per a la qual cosa en cada concurs es proposaran proves diferents que ningú no coneixerà prèviament. Rivero ha explicat que «es tracta de proves reals, de feina diària que va més enllà de les proves que es fan als concursos que tothom coneix, en què pastor i gos ja saben el que han de fer... d'aquesta manera el pastor no pot entregar el gos, sinó que és l'animal el que ha de tenir unes aptituds i saber treballar». Rivero ha remarcat que aquest tipus de concurs ja es fa a la resta d'Europa i n'ha argumentat l'esperit: «L'objectiu no és dir que he guanyat el concurs de Puigcerdà, sinó veure els millors gossos per poder treure'n descendència; així, potser un gos pot quedar últim al concurs però demostrar unes grans aptituds per poder donar descendència i evitar així que se'n perdi la raça». En aquesta primera edició del concurs de Puigcerdà, hi prendran part nou pastors vinguts d'arreu de Catalunya amb gossos de races com ara border collie, gos d'atura, Gorbea, Labrit i Beauceron.

Els tres pastors han organitzat un altre concurs del mateix format al Priorat i esperen que altres municipis es proposin convocar nous concursos per anar creant la lliga. El primer concurs de Puigcerdà té la col·laboració de l'Ajuntament. La jornada es complementarà amb una fira artesanal amb complements i productes agroalimentaris de la comarca de la Cerdanya.