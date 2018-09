El PSC de la Seu insta el Govern que incentivi més els metges que es quedin al Pirineu

El portaveu de Compromís per la Seu, Òscar Ordeig, ha demanat al Govern de la Generalitat que posi en marxa un programa d'incentius per als professionals de la medicina que vulguin treballar al Pirineu i així evitar el que la formació política ha qualificat de «fuga de metges» de les comarques de muntanya. Així, el diputat al Parlament de Catalunya i regidor de Compromís X la Seu ha reclamat al Govern que «apliqui incentius econòmics, com poden ser complements salarials o dietes, per tal d'aturar i compensar la fuga de metges que patim al Pirineu i l'Aran... si no iniciem urgentment un període en què es reverteixin les retallades, la recentralització de serveis i la pèssima gestió del Govern de la Generalitat, el sistema de Salut a Lleida, el Pirineu i l'Aran entrarà en coma». Ordeig ha fet balanç del que ha qualificat com «el període d'estiu més pèssim pel que fa als serveis sanitaris al nostre territori: no només fa vuit anys que tenim una davallada pressupostària en Salut, una supressió de serveis d'ambulància i urgències, s'ha deixat de cobrir baixes i jubilacions i, com cada estiu, tenim el tancament de llits dels hospitals». Ordeig també ha criticat que «fa poc coneixíem les conclusions de l'Organització Mèdica Col·legial sobre la mobilitat geogràfica de metges de tot l'Estat, i un cop més és Lleida la que té més fuga de metges». Segons el PSC, en aquest informe s'evidencia que, durant el 2017, fins a 233 col·legiats de Lleida, és a dir l'11,5%, van marxar a treballar fora, majoritàriament a l'Aragó i a la resta de Catalunya.