Voluntaris de Ciutadans esborren les pintades de davant la casa de Pablo Llarena a Das

Les pintades que des del març passat eren davant la casa que el jutge Llarena té a Das ja no hi són. Aquest cap de setmana, un grup de voluntaris de Ciutadans s'ha desplaçat fins a la població de la Cerdanya per esborrar la protesta que hi havia pintat Arran.



«Si el senyo Pedro Sánchez no fa res, ja ho fem nosaltres», ha piulat el partit taronja aquest dilluns junt a un vídeo on es veu una desena de voluntaris netejant amb raspalls i pintura negra les pintades que, sobre l'asfalt, titllaven de «feixista» Llarena. Paral·lelament, Albert Rivera, president de Ciutadans, ha assenyalat que les pintades són eren davant la casa del jutge del Suprem des del 25 de març i s'ha mostrat molest perquè ni l'Estat ni la Generalitat les ha netejat.





? Este domingo, un grupo de voluntarios borró las pintadas que los comandos separatistas hicieron hace meses, frente a la casa del juez Llarena.

? Si el señor Sánchez no hace nada, ya lo hacemos nosotros #BastaYaDeSeñalar pic.twitter.com/YgHCaxEl2b „ Ciudadanos (@CiudadanosCs) 17 de septiembre de 2018

Quan Arran va fer les pintades, aquest diari va parlar amb veïns i aleshores, la resposta unànime va ser que a Das ningú no hi ha vist mai Llarena ni es tenia constància que hi tingués una residència. En una comarca de pobles petits on cada nucli coneix de sobres els segons residents il·lustres amb qui es topen a les botigues o les taules dels restaurants, a Das ningú va poder confirmar que el jutge del Tribunal Suprem espanyol hi tingués casa.