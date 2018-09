Les feministes de l'Alt Urgell es postulen a favor de l'avortament a Andorra

El Col·lectiu Feminista de l'Alt Urgell s'ha posicionat a favor de la despenalització de l'avortament al Principat d'Andorra. En el marc d'aquest debat, el col·lectiu ha argumentat el seu suport a una acció que es va fer durant la Festa Major de la Seu «de denúncia i assenyalament públic contra Enric Vives, arquebisbe d'Urgell i copríncep d'Andorra com una de les persones responsables de la pressió i oposició a la legalització de l'avortament a Andorra», segons han remarcat les portaveus de l'entitat. Les feministes han remarcat que «tot i compartir espais de treball i de lluita amb les institucions, com en el cas de la campanya 'No és No. Per unes festes lliures de sexisme i LGTBIfòbia', volem deixar clar que això no ens obliga a haver de rendir comptes de les accions que duem a terme o a les quals donem suport com a col·lectiu». L'entitat ha criticat l'Ajuntament per l'absència de falques de la campanya «No és no» durant les nits de la festa major.