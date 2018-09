La Cerdanya refà la Fira del Treball per crear més feina

La Cerdanya ha reformulat la Fira del Treball que organitza des de fa vuit anys per optimitzar els contactes entre empreses i demandants de feina, fer més àgils els contactes i incorporar-hi també els emprenedors. Així, la fira passa a dir-se Jornada d'Ocupació i Emprenedoria i se celebrarà en dos dies d'entre setmana tal com van demanar les empreses per poder dedicar més atenció a l'esdeveniment.

La nova Jornada d'Ocupació i Emprenedoria se celebrarà en dues sessions el dijous 4 i el dilluns 8 d'octubre. El primer dia es faran tallers d'ocupació i una xer-rada d'emprenedoria i els tècnics del Consell faran tant un perfil de cada participant com de les empreses. D'aquesta manera, fent quadrar els interessos d'uns i altres, empreses i demandants es podran centrar en els perfils més idonis per poder concretar nous contractes. En la segona jornada, la del dilluns, les empreses faran una presentació general a tothom i després es duran a terme les entrevistes de cinc minuts amb cada candidat. Aquest any seran programades prèviament perquè no s'hagi esperar.

La jornada es completarà amb un taller de generació d'idees de negoci. El Consell Comarcal, que coorganitza la jornada amb el Consorci Alt Urgell Cerdanya i Cerdanya Jove, ha remarcat que es tracta d'una activitat oberta a tots els públics i no és restringida als joves.

En l'edició de l'any passat, celebrada un dissabte, hi van prendre part 21 empreses del territori i 35 persones demandants de feina.